OnePlus 15R 5G देगा महंगे फोन्स को टक्कर! जानिए वो 5 चीजें जो हम जानते हैं

यह फोन OnePlus की R-सीरीज का नया मॉडल है, जो हमेशा से फ्लैगशिप-जैसा अनुभव कम कीमत में देने के लिए जाना जाता है. आइए जानते हैं अब तक इस फोन के बारे में क्या-क्या जानकारी मिल चुकी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:12 PM IST
भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला OnePlus 15R अभी से चर्चा में है. आधिकारिक लॉन्च से पहले इसके कई फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, जिनमें प्रोसेसर, कैमरा सिस्टम, डिस्प्ले, ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन शामिल हैं. यह फोन OnePlus की R-सीरीज का नया मॉडल है, जो हमेशा से फ्लैगशिप-जैसा अनुभव कम कीमत में देने के लिए जाना जाता है. आइए जानते हैं अब तक इस फोन के बारे में क्या-क्या जानकारी मिल चुकी है.

शानदार Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर
OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद है. यह प्रोसेसर OnePlus 15 में दिए गए Snapdragon 8 Elite Gen 5 से एक लेवल नीचे है, लेकिन फिर भी यह बेहद तेज और पावरफुल माना जा रहा है. यह चिपसेट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-लोड परफॉर्मेंस में आपको फ्लैगशिप जैसा अनुभव देगा. OnePlus आमतौर पर अपनी R-सीरीज में परफॉर्मेंस-फोकस्ड फोन देता है, और इस बार भी यही देखने को मिलेगा.

डुअल कैमरा सेटअप: कम सेंसर, लेकिन दमदार क्वालिटी?
लीक्स के मुताबिक OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें
• 50MP प्राइमरी कैमरा,
• 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल होने की संभावना है.

यह पिछले OnePlus 13R से अलग है, क्योंकि 13R में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता था. इस बार OnePlus ने टेलिफोटो लेंस हटाकर दो सेंसर दिए हैं. हालांकि, OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग काफी मजबूत होती है, इसलिए फोटो और वीडियो क्वालिटी से उम्मीदें अभी भी काफी ज्यादा हैं. डुअल कैमरा सेटअप साफ करता है कि कंपनी कैमरा हार्डवेयर को सिंपल रखकर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर जोर दे रही है.

Quad IP Ratings: OnePlus का सबसे टिकाऊ फोन?
OnePlus 15R में चार IP रेटिंग्स- IP66, IP68, IP69 और IP69K मिलने की खबर है.
ये रेटिंग्स बताती हैं कि फोन
• धूल
• पानी
• हाई-प्रेशर वॉटर जेट
• और एक्सट्रीम कंडीशन्स सबका सामना कर सकता है. अगर यह आधिकारिक रूप से कन्फर्म होता है, तो OnePlus 15R कंपनी का सबसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ स्मार्टफोन बन जाएगा.

165Hz डिस्प्ले: गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
OnePlus ने यह कन्फर्म कर दिया है कि 15R में 165Hz हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले होगा. इसका स्क्रीन साइज अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह 6.7 इंच से 6.8 इंच के बीच होने की उम्मीद है.

165Hz रिफ्रेश रेट
• गेमर्स
• स्मूद UI
• स्क्रोलिंग
• और हाई-फ्रेम-रेट वीडियो देखने वालों के लिए बेहद शानदार अनुभव देगा.

फ्लैगशिप-इंस्पायर्ड प्रीमियम डिजाइन
OnePlus 15R का डिजाइन काफी हद तक फ्लैगशिप OnePlus 15 जैसा होगा. लीक हुई तस्वीरों में
• फ्लैट बैक,
• फ्लैट साइड फ्रेम,
• और फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है.

वनप्लस का यह स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन इसे एक महंगा फ्लैगशिप जैसा लुक देता है. यह फोन हाथ में लेने पर भी एक हाई-एंड फील देगा, जो कई यूजर्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

OnePlus, OnePlus 15R

