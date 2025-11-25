OnePlus ला रहा 2 दिन तक चलने वाला धांसू Smartphone! मिनटों में होगा फुल चार्ज, लॉन्च डेट आ गई सामने

OnePlus ने अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन और मिड-रेंज टैबलेट सीरीज की लॉन्च तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी 17 दिसंबर को भारत में OnePlus 15R और OnePlus Pad 2 Go लॉन्च करेगी. OnePlus 15R, कंपनी के प्रीमियम OnePlus 15 का एक सस्ता संस्करण होगा, जिसमें खासतौर पर मजबूती और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस किया गया है. वहीं OnePlus Pad 2 Go, Go सीरीज का पहला ऐसा टैबलेट होगा जिसमें 5G और स्टायलस सपोर्ट मिलेगा. चलिए जानते हैं अब तक क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

OnePlus 15R: चार-चार IP रेटिंग के साथ तगड़ी मजबूती

OnePlus ने दावा किया है कि OnePlus 15R में “इंडस्ट्री की सबसे पूरी ड्यूरेबिलिटी रेटिंग्स” दी जाएंगी. फोन को IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी चार बड़ी प्रमाणिकताएँ मिलेंगी, जो धूल, पानी और हाई-प्रेशर वॉटर जेट्स से बचाने में मदद करेंगी. कंपनी ने पुष्टि की है कि फोन में नए डिजाइन वाला कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसे टॉप-लेफ्ट कॉर्नर से 45-डिग्री एंगल पर सेट किया गया है. फोन का मिड-फ्रेम फ्लैट मेटल से बना होगा, जो कठिन परिस्थितियों में भी फोन को सुरक्षित रख सकेगा. OnePlus 15R दो रंगों में आएगा—Charcoal Black और Mint Breeze.

एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स: Snapdragon 8 Gen 5 और 7800mAh बैटरी

कंपनी ने अभी सभी फीचर्स आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किए हैं, लेकिन लीक में बताया जा रहा है कि OnePlus 15R में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिल सकता है. साथ ही इसमें 7800mAh या उससे भी बड़ी बैटरी होने की संभावना है. डिस्प्ले को लेकर कहा जा रहा है कि फोन में 165Hz हाई-रिफ्रेश-रेट स्क्रीन दी जा सकती है. इसके अलावा 15R में 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिए जाने की चर्चा भी है, जिससे फोन बेहद तेजी से चार्ज हो सकेगा.

OnePlus Pad 2 Go: पहली बार 5G और स्टायलस सपोर्ट

OnePlus Pad 2 Go, OnePlus की Go सीरीज का पहला टैबलेट होगा जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा. इसका 5G मॉडल Shadow Black नाम के कलर में मिलेगा. भारतीय ग्राहकों के लिए Lavender Drift कलर भी उपलब्ध होगा, जिसमें स्किन-फ्रेंडली फिनिश दिया गया है. इस टैबलेट की सबसे खास चीज OnePlus Pad 2 Go का नया Stylo Stylus, जो नोट्स लेने, स्केचिंग करने और क्रिएटिव वर्क के लिए बनाया गया है. OnePlus इस टैबलेट को स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक किफायती प्रोडक्टिविटी डिवाइस के रूप में प्रमोट कर रहा है.

लॉन्च से पहले मिलेंगे पूरे स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी

OnePlus ने बताया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी दोनों प्रोडक्ट्स के पूरे स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और भारतीय कीमत का खुलासा करेगी. भारत के साथ-साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी OnePlus 15R और OnePlus Pad 2 Go की सेल शुरू की जाएगी.

भारत के लिए क्या होगी महत्वपूर्ण बात?

OnePlus 15R का मुख्य फोकस मजबूती, बेहतर डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस पर होगा, जबकि Pad 2 Go का USP 5G सपोर्ट और नया Stylo Pen होगा. भारतीय मार्केट में जहाँ किफायती टैबलेट्स की मांग बढ़ रही है, वहीं OnePlus का 5G टैबलेट छात्र और प्रोफेशनल दोनों को आकर्षित कर सकता है.