OnePlus 15R की कीमत लॉन्च से पहले लीक! मिलेगी 7400mAh की तगड़ी बैटरी, 165Hz का डिस्प्ले और इतना कुछ

OnePlus भारत में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी 17 दिसंबर को OnePlus 15R को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन का बेस डिजाइन हाल ही में चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6T से प्रेरित है, हालांकि भारतीय यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत और प्रमुख फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं, जिससे यूज़र्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है.

OnePlus 15R की भारत में संभावित कीमत

टिप्स्टर Paras Guglani द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, OnePlus 15R भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट्स में आ सकता है. इसका बेस वेरिएंट 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत करीब 45,999 से 46,999 रुपये के बीच हो सकती है. वहीं, 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट लगभग 51,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हो सकता है. हालांकि, यह कीमतें बैंक ऑफर्स के बिना बताई गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉन्च के समय चुनिंदा पेमेंट ऑप्शन्स पर 3,000 से 4,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो फोन Charcoal Black और Minty Green रंगों में उपलब्ध हो सकता है.

Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर की ताकत

OnePlus ने खुद कंफर्म किया है कि OnePlus 15R में लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा. यह फोन दुनिया के शुरुआती स्मार्टफोन्स में से एक होगा, जिसमें Qualcomm का यह नया और पावरफुल चिपसेट इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि उसने करीब दो साल तक Qualcomm के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज़ किया है, ताकि बेहतर स्पीड और पावर एफिशिएंसी मिल सके.

165Hz AMOLED डिस्प्ले का एक्सपीरियंस

OnePlus 15R में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो Full HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा. कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, जो OnePlus 15 के बराबर है. OnePlus के मुताबिक, यह हाई रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान स्मूद और कंसिस्टेंट स्क्रीन रिस्पॉन्स देने के लिए डिजाइन किया गया है.

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

बैटरी के मामले में OnePlus 15R काफी दमदार साबित हो सकता है. कंपनी ने पुष्टि की है कि इस फोन में 7,400mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी. यह बैटरी क्षमता न सिर्फ पुराने OnePlus 14R से ज्यादा है, बल्कि मौजूदा OnePlus 15 से भी बड़ी बताई जा रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, हालांकि चार्जिंग टाइम को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कैमरा और प्रोटेक्शन फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए OnePlus 15R में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ दिया जा सकता है, जबकि 8MP का वाइड-एंगल लेंस भी शामिल हो सकता है. सेल्फी और व्लॉगिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की संभावना है. इसके अलावा, लीक्स में फोन के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसे प्रोटेक्शन रेटिंग्स का भी जिक्र किया गया है. अगर यह सही साबित होता है, तो फोन धूल, पानी और हाई-प्रेशर वॉटर जेट से भी सुरक्षित रहेगा. OnePlus लॉन्च इवेंट के दौरान इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और फाइनल कीमत की पुष्टि करेगा.