OnePlus 15R Review: क्या यह है परफॉर्मेंस का असली King? दमदार बैटरी के अलावा जानिए खूबियां और कमियां

OnePlus 15R Review: भारत में OnePlus ने अपनी पहचान दमदार परफॉर्मेंस और किफायती फ्लैगशिप के तौर पर बनाई थी. वक्त के साथ कीमतें बढ़ीं, लाइन-अप फैला और वह पुराना “फ्लैगशिप किलर” वाला एहसास कहीं खो गया. OnePlus 15R उसी खोई हुई पहचान को वापस लाने की एक गंभीर कोशिश लगता है. 47,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर यह फोन टॉप-एंड Qualcomm चिपसेट, जबरदस्त बैटरी और प्रीमियम डिस्प्ले के साथ खुद को एक स्ट्रॉन्ग ऑल-राउंडर के तौर पर पेश करता है. यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन लंबे समय बाद OnePlus ने इस प्राइस सेगमेंट में इतना ठोस दावा जरूर किया है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी: प्रीमियम फील बरकरार

OnePlus 15R की बिल्ड क्वालिटी इसकी बड़ी ताकत है. फाइबरग्लास बैक पर दिया गया सिरेमिक-जैसा कोटिंग और एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम फोन को मजबूत और भरोसेमंद बनाते हैं. 219 ग्राम वजन के बावजूद फोन हाथ में भारी नहीं लगता, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है. 8.3mm की मोटाई इतनी बड़ी बैटरी के हिसाब से काफी स्लिम कही जाएगी. Mint Green कलर सटल और क्लासी लगता है, जबकि Charcoal Black और Electric Violet ज्यादा बोल्ड पसंद करने वालों को अपील करेंगे. नया Plus Key कुछ यूजर्स को पसंद आएगा, कुछ को पुराने अलर्ट स्लाइडर की कमी खलेगी, लेकिन इसकी कस्टमाइजेशन इस बदलाव को थोड़ा आसान बना देती है.

डिस्प्ले और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस

OnePlus 15R में 6.83-इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में शानदार लगता है. स्क्रीन बड़ी और इमर्सिव है, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के दौरान. कलर्स रिच हैं, आउटडोर ब्राइटनेस भरोसेमंद है और तेज धूप में भी टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सकता है. एडैप्टिव रिफ्रेश रेट बैटरी बचाने में मदद करता है. भले ही यह LTPO नहीं है, लेकिन आम यूजर को फर्क शायद ही महसूस हो. Widevine L1 सपोर्ट की वजह से Netflix और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट शार्प दिखता है. स्टीरियो स्पीकर्स तेज हैं, हालांकि बेस थोड़ा और बेहतर हो सकता था.

परफॉर्मेंस: OnePlus 15R की असली जान

परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus 15R पूरी तरह से चमकता है. Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ यह फोन बेहद तेज महसूस होता है. OxygenOS 16 के साथ ऐप्स फटाफट खुलते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है और हेवी टास्क में भी फोन हांफता नहीं. 12GB रैम और UFS 4.1 स्टोरेज इसकी स्पीड को और मजबूत बनाते हैं. कॉलिंग और नेटवर्क रिसेप्शन भी भरोसेमंद है, चाहे फोन को गेमिंग के दौरान लैंडस्केप में ही क्यों न पकड़ा हो.

गेमिंग: फोकस साफ दिखाई देता है

OnePlus 15R साफ तौर पर गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. BGMI और Call of Duty Mobile जैसे गेम्स में हाई फ्रेम रेट मिलते हैं और टच रिस्पॉन्स शानदार है. बड़ा डिस्प्ले और हाई टच सैंपलिंग रेट कॉम्पिटिटिव गेमिंग में फायदा पहुंचाते हैं. हालांकि, करीब 30 मिनट के बाद थर्मल थ्रॉटलिंग महसूस होती है, जिससे फ्रेम रेट थोड़ा गिरता है. यानी शॉर्ट गेमिंग सेशंस बेहतरीन हैं, लेकिन लंबे सेशंस में फोन गर्म हो जाता है.

OxygenOS 16 और AI फीचर्स

OxygenOS 16 अब भी Android की सबसे साफ और फीचर-रिच स्किन्स में से एक है. UI रिस्पॉन्सिव है और गैर-जरूरी चीजों की भीड़ नहीं लगती. चार साल के Android अपडेट का वादा इसे लॉन्ग-टर्म फोन बनाता है. OnePlus के AI फीचर्स, खासकर Mind Space, स्क्रीनशॉट्स और नोट्स को ऑर्गनाइज करने में सच में काम आते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में उपयोगी साबित होते हैं.

कैमरा परफॉर्मेंस: उम्मीद से बेहतर

OnePlus 15R के कैमरे इसकी कीमत के हिसाब से सरप्राइज करते हैं. 50MP का मेन कैमरा दिन की रोशनी में डिटेल्ड और नेचुरल कलर वाली तस्वीरें लेता है. लो-लाइट में कलर्स ठीक रहते हैं, हालांकि कभी-कभी नॉइज दिख जाता है. अल्ट्रावाइड कैमरा ठीक-ठाक है, लेकिन मेन कैमरा जितना मजबूत नहीं. 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबिलाइजेशन अच्छा है, जिससे यह फोन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी भरोसेमंद बनता है. टेलीफोटो लेंस की कमी जरूर खलती है, क्योंकि 2x से ज्यादा जूम में क्वालिटी गिरने लगती है.

बैटरी: सबसे बड़ा प्लस पॉइंट

7,400mAh की बैटरी OnePlus 15R की सबसे बड़ी यूएसपी है. नॉर्मल इस्तेमाल में यह आसानी से दो दिन चल जाता है. गेमिंग के साथ भी पूरा दिन निकालना मुश्किल नहीं. 80W फास्ट चार्जिंग फोन को करीब एक घंटे में फुल चार्ज कर देती है. Bypass Charging फीचर गेमर्स के लिए खास तौर पर काम का है, क्योंकि यह बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक बेहतर रखता है.

खूबियां और कमियां: संतुलन का खेल

OnePlus 15R की खूबियों में इसकी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार बैटरी लाइफ, प्रीमियम बिल्ड और साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस शामिल हैं. वहीं, कमियों की बात करें तो Plus Key का बदलाव, LTPO डिस्प्ले की कमी, लंबे गेमिंग सेशंस में थ्रॉटलिंग और टेलीफोटो कैमरे का न होना ऐसे पहलू हैं, जो कुछ यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं.

Verdict: क्या खरीदना चाहिए?

OnePlus 15R लंबे समय बाद OnePlus का ऐसा फोन है, जो पुराने “फ्लैगशिप किलर” वाले जज्बे के करीब आता है. यह परफॉर्मेंस, बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में शानदार है. कैमरा वर्सटैलिटी और सस्टेंड गेमिंग में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन 50 हजार रुपये से कम में यह एक बेहद मजबूत ऑल-राउंडर साबित होता है.