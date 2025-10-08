Advertisement
OnePlus 15s की 'तूफानी' एंट्री! 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, लॉन्च की तैयारी शुरू

OnePlus 15s: वनप्लस जल्द ही अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में पेश करने की तैयारी कर रहा है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में दमदार 7000mAh की बैटरी और स्नैपड्रेगन 8 जेन 5 चिपसेट का सपोर्ट मिल सकता है.

 

Oct 08, 2025, 01:28 PM IST
OnePlus 15s Soon: हाल ही में वनप्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Oneplus 15 को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अलावा OnePlus 15s पर भी काम कर रही है. ये फोन पिछले साल पेश किए Oneplus 13s की अगली जनरेशन है. OnePlus के आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही इस डिवाइस की चिपसेट और बैटरी से जुड़ी डिटेल्स का खुलासा हुआ है. वनप्लस अपने फ्लैगशिप फोन को इसी महीने चीन में लॉन्च करने वाला है.

OnePlus 15s के संभावित स्पेसिफिकेशन 

OnePlus 15s को लेकर चर्चाएं हो रही है कि फोन में क्वालकॉम प्रोसेस हो सकता है. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का सपोर्ट दिया जाएगा. इसके अलावा इस डिवाइस में 7000mAh की बैटरी मिलेगी. वनप्लस 15s में 100W की चार्जिंग होने की संभावना है .

OnePlus 15s का कैमरा फीचर्स
वनप्लस 15s के कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में OnePlus 13s की तरह ही कैमरा मॉड्यूल होगा. जो अपकमिंग OnePlus 15 में मिलने वाला है. कंपनी की पिछली लॉन्च हिस्ट्री देखें तो इस फोन को हो सकता है चीन में लॉन्च करे. संभावना है कि चीन में इस स्मार्टफोन को OnePlus 15T नाम से पेश किया जाएगा. वहीं ग्लोबल मार्केट और भारत में OnePlus 15s के नाम से ही लॉन्च किया जाएगा.

OnePlus 15s का डिस्प्ले और डिजाइन
वनप्लस 15s स्मार्टफोन में 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसमें रेजोल्यूशन 1.5K मिल सकता है. साथ ही इस डिवाइस में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15s में मैटल फ्रेम दिया गया है.

OnePlus 15s की लॉन्चिंग

रिपोर्ट्स की माने तो वनप्लस का यह स्मार्टफोन सबसे पहले चीन में मार्च या फिर अप्रैल में लॉन्च हो सकता है. चीन में लॉन्चिंग के बाद ही OnePlus 15s की भारतीय मार्केट में एंट्री की जाएगी. हालांकि बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को लेकर ऑफिशियली डिटेल्स शेयर नहीं की है.

