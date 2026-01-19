Advertisement
Hindi NewsटेकOnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च! बड़ी बैटरी के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, यहां देखें डिटेल्स

OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च! बड़ी बैटरी के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, यहां देखें डिटेल्स

OnePlus कंपनी जल्द अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इस स्मार्टफोन को OnePlus 15T नाम के साथ मार्केट में उतारने वाली है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट प्रोसेसर और 7500mAh तक की बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है. अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:11 PM IST
OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च! बड़ी बैटरी के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, यहां देखें डिटेल्स

OnePlus कंपनी जल्द मार्केट में अपनी नई सीरीज का स्मार्टफोन पेश करने की तैयारी कर रही है. फ्लैगशिप लाइनअप वाले इस फोन को कंपनी OnePlus 15T नाम से लॉन्च कर सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन कई मीडिया लीक्स में इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट और फीचर्स की जानकारी दी जा रही है. OnePlus 15T को कंपनी कॉम्पैक्ट प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च करने वाली है. 

OnePlus 15T कब होगा लॉन्च
चाइना के सोशल प्लेटफॉर्म वीबो से मिली जानकारी के अनुसार OnePlus 15T स्मार्टफोन को कंपनी मार्च 2026 के बीच में लॉन्च कर सकती है. क्योंकि इससे पहले कंपनी ने OnePlus 13T को 2025 में काफी देर से लॉन्च किया था. भारत में यह स्मार्टफोन OnePlus 15s नाम के साथ आ सकता है. इससे पहले भी कंपनी ने OnePlus 13 series के स्मार्टफोन्स को OnePlus 13s नाम के साथ मार्केट में उतारा था. अगर आपको प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश है तो आप इस फोन का इंतजार कर सकते हैं. 

OnePlus 15T का प्रोसेसर
लीक रिपोर्ट के अनुसार OnePlus 15T में कंपनी Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट प्रोसेसर ऑफर कर सकती है. यह वही फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो स्टैंडर्ड वनप्लस 15 में भी इस्तेमाल किया गया है. यह प्रोसेसर कंपनी के 'T' वेरिएंट के लिए खास माना जा रहा है. इसके साथ इस फोन में आपको 16GB तक की LPDDR5X रैम के साथ UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन मिल सकता है. यह फोन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट हो सकता है. 

OnePlus 15T का डिस्प्ले और डिजाइन
लीक रिपोर्ट के अनुसार OnePlus 15T में आपको 1.5K रेज़ोल्यूशन और 165 Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.32 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकता है. कंपनी का दावा है कि इस डिस्प्ले में गेमिंग और वीडियो देखने के लिए स्मूथ विजुअल्स मिलेगा. पतले बेजल और फ्लैट डिजाइन वाला यह फ्लैगशिप फोन इस्तेमाल करने में बहुत आसान होगा. यह फोन पॉकेट-फ्रेंडली डिवाइस को पसंद करने वाले यूजर्स के लिए खास होगा. वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन को IP68 की रेटिंग मिली हुई हैं. 

OnePlus 15T की बैटरी
रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि OnePlus 15T स्मार्टफोन में 90W से 100W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7500mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है. यह फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा. OnePlus 15T अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्मार्टफोन हो सकता है. कैमरे की बात करें तो इसमें आपको डुअल 50MP रियर कैमरा सेटअप और हाई-रिज़ॉल्यूशन सेल्फी कैमरा मिल सकता है. हालांकि अभी इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नही आई हैं. 

OnePlus 15T की कीमत 
OnePlus 15T स्मार्टफोन 2026 के पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है. भारत में इसके बेस वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये से 70,000 रुपये के बीच होने की संभावना है. वहीं, इसके टॉप मॉडल के लिए आपको 75,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अभी फोन की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है. लेकिन लीक से पता चलता है कि यह फोन कॉम्पैक्ट और फ्लैगशिप लाइनअप में आने वाला है. 

