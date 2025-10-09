OnePlus यूजर्स हो जाएं तैयार! इस दिन होगा लॉन्च OxygenOS 16 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

OnePlus OxygenOS 16 Update: वनप्लस ने अपने यूजर्स के लिए Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 रिलीज करने का ऐलान कर दिया है. यह अपडेट Oneplus, Nord सीरीज के साथ कुछ Pad मॉडल को दिया जाएगा. क्या आपका फोन यह सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करेगा?
OnePlus Latest OxygenOS 16 Update: वनप्लस ने Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 अपडेट की घोषणा कर दी. यह अपडेट 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. वनप्लस यूजर्स इस लेटेस्ट वर्जन अपडेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आइए डिटेल में जानते हैं कि OnePlus के कौन-कौन से स्मार्टफोन के लिए यह वर्जन पेश किया जाएगा. क्या आपका फोन भी लिस्ट में है?
कब रिलीज होगा OxygenOS 16 अपडेट?
वनप्लस ने घोषणा की है कि OxygenOS 16 को 16 अक्टूबर को पेश किया जाएगा. इस अपेडट के बारे में जानकारी आई है कि यह सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है. इस लेटेस्ट अपडेट में एडवांस AI फीचर्स भी शामिल होंगे. इस अपडेट से वनप्लस एआई इंटीग्रेशन में सुधार करना चाहती है. इस अपडेट के रोलअउट के बाद यूजर्स को Gemini AI सपोर्ट और ऑन-डिवाइस AI टूल्स का सपोर्ट भी दिया जाएगा.
OnePlus के कौन से फोन सपोर्ट करेंगे OxygenOS 16 वर्जन?
हालांकि वनप्लस ने ऑफिशियली कोई डिटेल्स जारी नहीं की है. लेकिन OnePlus Community पोस्ट में Android 16 पर आधारित अपडेट रिलीज से जुड़े इन सभी फोन्स की जानकारी दी गई है. इस लिस्ट में वे स्मार्टफोन्स लिस्टेड है जो भारत में क्लोज बीटा ट्रायल पर थे.
यहां लेटेस्ट वनप्लस अपडेट सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन की डिटेल्स दी गई है-
OnePlus 13
OnePlus 13R
OnePlus 13s
OnePlus Open
OnePlus 12R
OnePlus 12
OnePlus 11R
OnePlus 11
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord CE 4 Lite
OnePlus Nord CE 4
OnePlus Nord 3
OnePlus Pad
OnePlus Pad 3
OnePlus Pad 2
इन फोन्स को नहीं मिलेगा अपडेट
जानकारी के मुताबिक, OnePlus के ओल्ड फ्लैगशिप फोन्स Nord, Nord 2 लाइनअप और OnePlus 10 सीरीज को एंड्रॉयड 16 अपडेट हो सकता है नहीं मिलेगा. इसके अलावा वनप्लस के OnePlus Pad Go और N सीरीज टैबलेट को भी यह लेटेस्ट अपडेट मिलने की संभावना न के बराबर है.