अगर आप भी प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड वनप्लस (OnePlus) के दीवाने हैं, लेकिन कम बजट के कारण इसे खरीद नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. वनप्लस ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक बड़ा दांव खेलते हुए अपनी बिल्कुल नई 'N Series' को पेश करने का ऐलान किया है. यह नई सीरीज खास तौर पर भारत की 'Gen Z' यानी आज की युवा जनरेशन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस सीरीज के तहत पहला स्मार्टफोन OnePlus N6 आगामी 30 जून को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने जा रहा है. आइए जानते हैं कि वनप्लस इस बार इस बजट सेगमेंट में क्या नया करने वाला है.
भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वनप्लस ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है. अब कंपनी भारतीय स्मार्टफोन बाजार को तीन अलग-अलग प्राइस कैटेगरी में बांटेगी. पहली कैटेगरी 'N Series' होगी, जिसकी कीमत 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच होगी और यह बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए होगी. दूसरी 'Nord Series' होगी जो 25,000 से 50,000 रुपये के मिड-रेंज मार्केट को संभालेगी. वहीं तीसरी 'Flagship Series' होगी, जिसमें 50,000 रुपये से ऊपर के सुपर प्रीमियम और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन शामिल होंगे.
Meet the all-new #OnePlusN6
Our all-new smartphone lineup designed for India’s young and neo generation with a New, Neo, Never Off philosophy.
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— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 15, 2026
वनप्लस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट 'फोर्ड' के अनुसार, आज के युवाओं की स्मार्टफोन से उम्मीदें पूरी तरह बदल चुकी हैं. आज की जनरेशन के लिए मोबाइल ही उनका प्राइमरी स्क्रीन है, जिस पर वे ऑनलाइन पढ़ाई, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन जैसे सारे काम करते हैं. उन्होंने बताया कि 18,000 से 25,000 रुपये का सेगमेंट आज भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र है. इसीलिए इस सीरीज का नाम 'N' रखा गया है, जिसका मतलब है 'New' (नया), 'Neo' (आधुनिक) और 'Never Off' यानी एक ऐसी पावर जो युवाओं को बिना किसी समझौते के लगातार आगे बढ़ने की ताकत देगी.
इस नई सीरीज की शुरुआत करने के लिए कंपनी 30 जून को अपना पहला हैंडसेट OnePlus N6 मार्केट में उतारने जा रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स का पूरी तरह खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह साफ है कि यह फोन इस बजट में आने वाले बाकी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने वाला है. वनप्लस के इस कदम से उन युवाओं को सीधा फायदा होगा जो कम पैसों में वनप्लस का स्मूथ एक्सपीरियंस और प्रीमियम लुक चाहते हैं.
वनप्लस ने भरोसा दिलाया है कि बेहद कम कीमत होने के बावजूद एन सीरीज (N Series) में ब्रांड की मुख्य खूबियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यह पूरी सीरीज वनप्लस के तीन सबसे मुख्य पिलर्स पर काम करेगी, जिसमें पहला है लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी लाइफ ताकि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े. दूसरा है सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस ताकि हैवी ऐप्स और गेमिंग के दौरान फोन बिल्कुल न अटके. और तीसरा है थॉटफुल प्रोडक्ट डिजाइन यानी फोन दिखने में बेहद स्टाइलिश और हाथ में पकड़ने में प्रीमियम फील देगा.
वनप्लस के इस बड़े फैसले के बाद भारतीय बजट स्मार्टफोन मार्केट में एक नई जंग छिड़ना तय है. अब तक 18,000 से 25,000 रुपये के बजट में रियलमी, शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड्स का राज था. लेकिन वनप्लस की एंट्री से इन सभी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. वनप्लस का ब्रांड नेम और उसकी स्मूथ ऑक्सीजन ओएस (OxygenOS) की ताकत इस प्राइस रेंज में ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए काफी है. अब देखना यह होगा कि 30 जून को लॉन्च होने वाला OnePlus N6 युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.