5G स्मार्टफोन खरीदाने का शानदार मौका! इस कंपनी ने सस्ते कर दिए अपने फोन्स, जानिए कब और कैसे मिलेगा डिस्काउंट

OnePlus Diwali Sale 2025: इस फेस्टिव सीजन में OnePlus का फोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन के प्राइज में बड़ी कटौती की है. दीवाली से पहले शुरू होने वाली सेल में कंपनी बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रही है. तो अगर आप भी नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि OnePlus अपने स्मार्टफोन पर 12 हजार से भी ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.

OnePlus ने अपनी दिवाली सेल का ऐलान करते हुए बड़ा डिस्काउंट ऑफर लाया है. इस सेल में कंपनी के स्मार्टफोन, टैबलेट और IoT प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है. OnePlus Diwali सेल 22 सितंबर से शुरू हो रही है और यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर उपलब्ध होगी. वनपल्स के नए प्रोडक्ट्स Flipkart, Blinkit और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आप खरीद सकते हैं.

दीवाली सेल में छूट ही छूट

OnePlus की दिवाली सेल में स्मार्टफोन पर बड़ी छूट मिल रही है. OnePlus 13 सीरीज के कई मॉडल्स पर हजारों रुपये का डिस्काउंट ऑफर है. इस कंपनी ने OnePlus 13R, जिसकी लॉन्चिंक प्राइज 42,999 रुपये थी अब इस सेल में सेल में 35,749 रुपये में मिलेगा. इस पर 5,000 रुपये का प्राइस कट कर दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप बैंक ऑफर लगाते हैं तो आपको अलग से 2,250 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा.

बंपर ऑफर्स के साथ सस्ते में मिल रहे हैं ये फोन

इसी तरह OnePlus 13s को कंपनी ने 54,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था. लेकिन इस सेल में आप OnePlus 13s फोन को 47,749 रुपये में खरीद सकते हैं. कंपनी ने इस फोन पर 4,000 रुपये का प्राइस ड्रॉप दिया है. वहीं इसके साथ ही कंपनी ने यूजर्स के लिए बैंक डिस्काउंट ऑफर भी रखा है. अगर आप चुनिंदा बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको 3,250 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है. OnePlus के इस दीवाली सेल में अगर आप इस कंपनी का प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 13 खरीदना चाहते हैं तो आप इसे मात्र 57,749 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन की कीमत अभी 67,999 रूपये फ्लिपकार्ट पर है. इस फोन के लिए भी अगर आप चुनिंदा बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको 4,250 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी अलग से मिलेगा. इस फोन पर आपको लगभग 12,000 की छूट मिल रही है.

इन फोन्स पर भी मिलेगी छूट

वहीं OnePlus Nord 5 पर भी बंपर ऑफर मिल रहा है. इस फोन को कंपनी ने 31,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, इस फोन पर भी आपको 1500 रुपये की छूट मिल जाएगी. साथ में सेलेक्टेड बैंक से पेमेंट करने पर आपको 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा. वहीं OnePlus Nord CE5 24,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, जो सेल में 21,499 रुपये में आप खरीद पाएंगे.

ऑडियो और टैबलेट पर भी भारी डिस्काउंट

अगर आप स्मार्टफोन के अलावा ऑडियो प्रोडक्ट या टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो उसपर भी बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. OnePlus Buds 4 जुलाई में लॉन्च हुआ था, जो इस सेल में डिस्काउंट के बाद 4,799 रुपये में मिलेगा. इसके साथ ही OnePlus Buds Pro 3 आपको मात्र 7,999 पर मिलेगा, जिसका ओरिजनल प्राइस 11,999 रुपये है. इसके साथ ही OnePlus Pad Lite का बेस मॉडल 14,999 रुपये में और OnePlus Pad Go को आप सिर्फ 13,749 में अपना बना सकते हैं.

