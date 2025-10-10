Apple को टक्कर देने मार्केट में उतरा ये ब्रांडेड Earphone, कीमत 1000 रुपये से भी कम

Oneplus Wired Earphones: वनप्लस ने भारत में अपने लेटेस्ट वायर्ड ईयरफोन को लॉन्च किया है. ये नए ईयरफोन आपको बिल्कुल वैसा फील कराएंगे जैसे पहले स्मार्टफोन के साथ फ्री ईयरफोन मिलते थे. कंपनी के हाफ इन-ईयर वायर्ड डिजिटल ईयरफोन टाइप-सी कनेक्टिविटी के साथ पेश किए गए है. आइए जानते हैं इस यूनिक डिवाइस की कीमत और फीचर्स के बारे में.

OnePlus Half In-Ear Wired Type-C Earphones

वनप्लस हाफ इन-ईयर ईयरफोन के नाम से ही समझ आता है इसे क्लासिक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें डिजिटल सिग्नल इंटरफेस के साथ-साथ ऑडियो सपोर्ट शामिल है. वनप्लस के नए ईयरफोन में 14.2mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है.

इसे वनप्लस के अकोस्टिक टीम ने ट्यून किया है. इस डिवाइस में स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए Type-C पोर्ट मिलता है. इसके अलावा यूजर्स को बेहतर साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिलता है.

कंपनी ने ईयरफोन में इन-लाइन रिमोट भी दिया है, जिसके जरिए म्यूजिक कंट्रोल करने के साथ कॉल को उठा और कट कर सकते हैं. OnePlus का कहना है कि इन ईयरफोन में स्टेबल कनेक्टिविटी दी गई है. इससे आप एचडी कॉल भी आसानी से कर सकते हैं. Wired Type-C Earphones टैंगल फ्री है, जिससे ईयरफोन उलझते नहीं है. वनप्लस ईयरफोन में ईयरटिप में सिलिकॉन नहीं दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इनमें स्किन फ्रेंडली मैटेरियल का यूज किया गया है.

OnePlus Half In-Ear Wired Type-C Earphones का दाम और उपलब्धता

वनप्लस के हाफ इन-वायर्ड टाइ-सी ईयरफोन को सिर्फ व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया है. वनप्लस ने इस डिवाइ को मात्र 999 रुपये में पेश किया है. इन ईयरफोन्स को OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट और रिटेल स्टोर से आसानी से खरीदा जा सकता है.