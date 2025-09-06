OnePlus और Hasselblad की राहें जुदा! 5 साल बाद खत्म कर दी पार्टनरशिप, कंपनी लगाने चली नया दांव
OnePlus और Hasselblad की राहें जुदा! 5 साल बाद खत्म कर दी पार्टनरशिप, कंपनी लगाने चली नया दांव

OnePlus ने Hasselblad के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है, जिसके साथ मिलकर कंपनी अपने स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करती थी. हालांकि, अब अलग होने के बाद भी OnePlus ने अपना मास्टरप्लान तैयार कर लिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:19 PM IST
OnePlus और Hasselblad की राहें जुदा! 5 साल बाद खत्म कर दी पार्टनरशिप, कंपनी लगाने चली नया दांव

OnePlus और Hasselblad ने पिछले पांच सालों तक साथ मिलकर शानदार काम किया. इस दौरान दोनों कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन के कैमरे बेहतर बनाने पर काम किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों का ये साथ यहीं खत्म होने जा रहा है. इस बात की पुष्टि खुद OnePlus के CEO Pete Lau ने की है. उन्होंने बताया कि अब कंपनी Hasselblad की मदद के साथ काम नहीं करेगी, बल्कि खुद अपनी कैमरा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगी.

क्या थी दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप?
OnePlus ने जब OnePlus 9 और 9 Pro जैसे महंगे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, तब कंपनी ने अपनी कैमरा क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए Hasselblad का साथ लिया था. Hasselblad ने सिर्फ अपना नाम नहीं दिया, बल्कि कैमरे के रंगों को और नेचुरल दिखाने के लिए कलर साइंस और फोटो प्रोसेसिंग की तकनीक में भी मदद की. इस साझेदारी की वजह से OnePlus के कैमरे की क्वालिटी पहले से ज्यादा प्रोफेशनल और साफ नजर आने लगी, जिससे यूजर्स को फोटो खींचने का एक नया और शानदार अनुभव भी मिला.

OnePlus ने तैयार किया नया कैमरा इंजन
अब OnePlus अपने स्मार्टफोन कैमरे के लिए खुद एक नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, जिसका नाम है DetailMax Engine. कंपनी का कहना है कि इससे ली गई तस्वीरें पहले से ज्यादा क्लियर और रियल दिखेंगी. OnePlus के CEO Pete Lau का कहना है कि उन्होंने दुनियाभर के लोगों से बात की और सबकी यही मांग थी कि फोटो में ज्यादा फिल्टर या एडिटिंग न हो, बल्कि वो नेचुरल और रियल लगे. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये नया कैमरा इंजन तैयार किया है.

Oppo ने बढ़ाया हाथ
OnePlus ने भले ही Hasselblad के साथ अपना साथ खत्म कर लिया हो, लेकिन इसकी पैरेंट कंपनी Oppo ने Hasselblad के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा दिया है. Oppo ने हाल ही में अपना नया कैमरा सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है Lumo Engine. इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. लोग इसकी फोटो क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं.

अगले स्मार्टफोन में दिखेंगे बदलाव
अब जब OnePlus अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगा- जैसे OnePlus 14 या 15 तो उनमें Hasselblad की कोई टेक्नोलॉजी या ब्रांडिंग नहीं होगी. कंपनी अब पूरी तरह अपने नए कैमरा सिस्टम पर ध्यान दे रही है, जिससे वो फोटो क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहती है. OnePlus का मकसद है कि यूजर्स को ऐसी तस्वीरें मिलें जो क्लियर, नेचुरल और प्रोफेशनल लगें. वहीं, इसके लिए वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा कर रही है.

Pete Lau ने की Hasselblad की तारीफ 
Pete Lau का कहना है कि Hasselblad के साथ काम खत्म होना किसी रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक नया मौका है. उन्होंने बीते सालों को ऐसा अनुभव बताया जिससे OnePlus ने बहुत कुछ सीखा, जैसे किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना. उनका मानना है कि Hasselblad से मिली समझ और टेक्नोलॉजी अब OnePlus की सोच और प्रोडक्ट्स का हिस्सा बन चुकी है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

