OnePlus को लगा तगड़ा झटका! CEO Robin Liu ने ही दिया इस्तीफा, भारत छोड़कर गए चीन; जानिए वजह

OnePlus के इंडिया CEO Robin Liu ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला कंपनी के ग्लोबल बिजनेस में चल रहे बदलाव (restructuring) के बीच लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, Robin Liu अभी अपना नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं और उनका आखिरी कार्यदिवस 31 मार्च बताया जा रहा है. वह पहले ही चीन लौट चुके हैं.

कंपनी के लिए बड़ा झटका क्यों

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह OnePlus के लिए बड़ा झटका है. जब Robin Liu ने 2018 में कंपनी जॉइन की थी, तब OnePlus भारत में मुश्किल दौर से गुजर रही थी. रिटेलर्स के साथ विवाद के कारण कंपनी लगभग भारतीय बाजार से बाहर होने की स्थिति में थी. ऐसे समय में Liu ने कंपनी को संभाला और ब्रांड को फिर से मजबूत बनाया. उनकी लीडरशिप में OnePlus ने मार्केट में अपनी पहचान दोबारा बनाई और प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अच्छी पकड़ बनाई.

OPPO ग्रुप में बदलाव का असर

OPPO ग्रुप अपने ग्लोबल बिजनेस में बड़े बदलाव कर रहा है. इसी के तहत OnePlus और Realme जैसे सब-ब्रांड्स को एक साथ मैनेज करने की रणनीति बनाई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, Robin Liu को Sky Li को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जो अब पूरे सब-ब्रांड ऑपरेशंस को देख रहे हैं. पहले Liu और Sky Li दोनों अपने-अपने ब्रांड को अलग-अलग संभालते थे.

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क्यों हो रहा है यह बदलाव

स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है. बढ़ती लागत और कंपोनेंट्स की कमी के कारण कंपनियों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है. इसी वजह से कंपनियां अपने संसाधनों को एकजुट कर रही हैं, ताकि तेजी से नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकें और लागत कम की जा सके.

OnePlus की गिरती मार्केट शेयर

भारत में OnePlus की स्थिति पिछले कुछ समय से कमजोर हो रही है. कंपनी का मार्केट शेयर 2024 में 3.9% था, जो 2025 में घटकर 2.4% रह गया. यानी करीब 38.8% की गिरावट आई है, जो इस साल किसी भी ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा है. इस दौरान Samsung और Vivo जैसे ब्रांड्स ने OnePlus को कड़ी टक्कर दी है.

ऑनलाइन मॉडल पर फिर फोकस

हाल ही में OnePlus ने अपने सेल्स मॉडल में भी बदलाव किया है. कंपनी अब फिर से ऑनलाइन बिक्री पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि खर्च कम किया जा सके और मुनाफा बनाए रखा जा सके. यह रणनीति कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके नतीजे आने वाले समय में ही साफ होंगे.