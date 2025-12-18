OnePlus का डबल धमाका! फ्लैगशिप फोन OnePlus 15R और 5G टैबलेट एक साथ किया लॉन्च, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे खुश

OnePlus 15R: नया स्मार्टफोन और टेबलेट लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. OnePlus ने भारत में में अपना अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 एक साथ लॉन्च कर दिया है. OnePlus का यह फोन Qualcomm के नए Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है. OnePlus 15R कंपनी का एक प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन है जो फ्लैगशिप जैसा परफॉर्मेंस देता है. वहीं दो कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुए OnePlus Pad Go 2 टैबलेट MediaTek Dimensity 7300-Ultra से लैस है. OnePlus Pad Go 2 में 5G कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं OnePlus के OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 के फीचर्स और भारत में कीमत.

स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी OnePlus ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज का नया स्मार्टफोन OnePlus 15R भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन में गेमिंग लवर्स और पावर यूजर्स के खास है. क्योंकि इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और अब तक की सबसे बड़ी 7400mAh की बैटरी मिलती है. OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर लगा हुआ है जो पिछले जेनरेशन के मुकाबले 36% तेज CPU, 11% बेहतर GPU और 46% बेहतर AI परफॉर्मेंस देने देगा, ऐसा कंपनी दावा करती है. इस फोन में गेमिंग के लिए खास CPU शेड्यूलर, 3,200Hz टच रिस्पॉन्स चिप और स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड Wi-Fi चिप लगी है. वनप्लस का यह फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर काम करता है. इस फोन को लेकर कंपनी चार साल के Android अपडेट और 6साल के सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कही है.

OnePlus 15R के फीचर्स

OnePlus के इस प्रीमियम फोन में 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 165Hz है. डिस्प्ले पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है. बात करें डिजाइन की बात करें तो यह फोन तीन कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में आता है-Charcoal Black, Mint Breeze और Electric Violet. बता दें कि Electric Violet कलर भारत के लिए एक्सक्लूसिव है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस फोन में OnePlus ने 50MP Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा OIS के साथ दिया है और 8MP अल्ट्रावाइड और 32MP फ्रंट कैमरा यूजर्स को मिलता है. वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 120fps तक सपोर्ट करती है. फोन में लंबी बैटरी 7,400mAh की मिलती है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

अब जानिए कितनी है कीमत

आपकी जानाकारी के लिए बता दें कि OnePlus 15R को दो वेरिएंट के साथ भारत में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत है-

12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत ₹47,999 है तो वहीं 12GB RAM + 512GB स्टोरेज की कीमत ₹52,999 रुपये है. अभी यह फोन खरीदने पर ₹3,000 का बैंक या एक्सचेंज ऑफर मिलने पर कीमत घटकर ₹44,999 और ₹49,999 हो जाती है. फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है.

OnePlus Pad Go 2 के फीचर्स

OnePlus 15R के साथ ही कंपनी ने OnePlus Pad Go 2 को भी लॉन्च किया है जो OxygenOS 16 पर चलता है. इस फोन में 12.1-इंच का 2.8K यानी 1,980x2,800 पिक्सल का LCD डिस्प्ले है, जिसमें Dolby Vision सपोर्ट, 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 284ppi पिक्सल डेंसिटी है. इस डिवाइस के डिस्प्ले में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और DPI-P3 कलर गैमट का 98 प्रतिशत कवरेज देने का कंपनी दावा करती है. OnePlus Pad Go 2 में 4 स्पीकर हैं. ये AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे AI राइटर, AI रिकॉर्डर और AI रिफ्लेक्शन इरेजर सपोर्ट के साथ आता है. वहीं OnePlus Pad Go 2 में सिंगल 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो के लिए इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग दिया गया है.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS कांड में नया मोड़: वायरल वीडियो की हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश

OnePlus Pad Go 2 की कीमत भी जान लीजिए

बात करें OnePlus Pad Go 2 की कीमत तो यह भारत में 26,999 रुपये से शुरू है. यह बेस मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज (Wi-Fi) के साथ आता है. वहीं इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट (Wi-Fi) की कीमत 29,999 रुपये है. इसके साथ ही 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल जो (Wi-Fi और 5G दोनों) की कीमत 32,999 रुपये रखी गई है.

ये भी पढे़ंः स्मार्टफोन-टीवी खरीदने का अभी अच्छा मौका! नए साल में 6.9% तक बढ़ेंगे दाम, ये है वजह