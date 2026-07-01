Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /OnePlus लाया 8,000 mAh बैटरी वाला धाकड़ Smartphone, एक बार चार्ज करो और 3 दिन तक लगातार चलाओ

OnePlus लाया 8,000 mAh बैटरी वाला धाकड़ Smartphone, एक बार चार्ज करो और 3 दिन तक लगातार चलाओ

OnePlus N6 भारत में 8,000mAh की विशाल बैटरी और OxygenOS 16 के साथ लॉन्च हो गया है. जानिए इसकी कीमत, धांसू फीचर्स, ऑफर्स और क्यों यह फोन बजट सेगमेंट का नया किंग है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 01, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:03 AM IST
OnePlus लाया 8,000 mAh बैटरी वाला धाकड़ Smartphone, एक बार चार्ज करो और 3 दिन तक लगातार चलाओ
Image Credit: OnePlus N6 को भारतीय मार्केट में दो बेहतरीन स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ उतारा गया है. Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आलिया भट्ट की 'अल्फा' को मिला U/A सर्टिफिकेट, हटाई गई गाली;जानें कितनी लंबी है फिल्म
Alpha Film20 min ago
2
Indian Family30 min ago
3
FIFA World Cup 202634 min ago
4
Gold rate51 min ago
5
japan56 min ago