/OnePlus लाया 8,000 mAh बैटरी वाला धाकड़ Smartphone, एक बार चार्ज करो और 3 दिन तक लगातार चलाओ

स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले हर इंसान की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? जाहिर है, फोन की बैटरी का बार-बार खत्म होना. लेकिन सोचिए अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन आ जाए जिसे आप एक बार फुल चार्ज करें और फिर तीन दिनों तक चार्जर की शक्ल भी न देखनी पड़े? दिग्गज टेक कंपनी वनप्लस ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus N6 लॉन्च कर दिया है, जो इसी सपने को सच करता है. ₹25,000 से कम के बजट में आने वाले इस फोन में कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी 8,000 mAh की महाबली बैटरी दी है. इसके साथ ही इसमें प्रीमियम डिजाइन और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती भी मिलती है. आइए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन की कीमत और इसके सभी होश उड़ाने वाले फीचर्स के बारे में.
OnePlus N6 को भारतीय मार्केट में दो बेहतरीन स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ उतारा गया है. इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत ₹22,999 रखी गई है. वहीं इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत ₹24,999 है. लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि अपकमिंग प्राइम डे सेल (4 से 6 जुलाई) के दौरान बैंक ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट के बाद आप इस फोन को क्रमशः मात्र ₹19,999 और ₹21,999 की इफेक्टिव कीमत पर खरीद पाएंगे. इस फोन की ओपन सेल 4 जुलाई 2026 को रात 12:00 बजे से शुरू हो जाएगी.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी 8,000 mAh की विशाल बैटरी है. कंपनी का दावा है कि नॉर्मल यूज पर यह बैटरी आराम से तीन दिनों तक चलेगी. अगर आप हैवी यूजर हैं, तो भी आप इसमें लगातार 12.8 घंटे गेमिंग कर सकते हैं, 35 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर पूरे 24 घंटे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं. फोन के साथ 45W का सुपरवूक (SuperVOOC) फास्ट चार्जर मिलता है, जो इस बड़ी बैटरी को महज 47 मिनट में 1% से 50% तक चार्ज कर देता है. इसके अलावा, वनप्लस इस बैटरी पर पूरे 7 साल की हेल्थ गारंटी भी दे रहा है.
OnePlus N6 का लुक कंपनी के महंगे फ्लैगशिप फोन्स से प्रेरित है. इसके स्मूथ कर्व्स, फ्लैट डिस्प्ले और पीछे की तरफ दिया गया चौकोर कैमरा मॉड्यूल इसे बेहद स्टाइलिश बनाते हैं. यह फोन फ्रेश मिंट और मिडनाइट ग्रीन जैसे दो खूबसूरत रंगों में आता है. मजबूती के मामले में इसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है, यानी यह हर तरह के कड़े हालातों को झेल सकता है. आर्बरशेल प्रोटेक्शन सिस्टम और IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस इसे पानी के छींटों और धूल से पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं.
बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6360 एपेक्स (MediaTek Dimensity 6360 Apex) चिपसेट दिया गया है, जो 12GB तक के डायनेमिक रैम सपोर्ट के साथ आता है. यह फोन लेटेस्ट ऑक्सीजनओएस 16 (OxygenOS 16) पर काम करता है, जो 60 महीनों तक स्मूथ चलने की गारंटी देता है. फोन में गेमिंग के दौरान हीटिंग की समस्या को रोकने के लिए 5,300mm का बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे कड़क धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए OnePlus N6 के बैक पैनल पर 50MP का शानदार मुख्य कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह कैमरा 1080p वीडियो को 60fps पर रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है. इसके साथ ही इसमें कई एडवांस एआई (AI) टूल्स जैसे परफेक्ट शॉट, इरेजर, रिफ्लेक्शन इरेजर और पोर्ट्रेट ग्लो दिए गए हैं, जो आपके साधारण फोटो और वीडियो को भी प्रोफेशनल लुक दे देते हैं. कम कीमत में इतनी खूबियों वाला यह फोन वाकई इस साल का सबसे बड़ा धमाका है.