वकील की जेब में 'बम' की तरह फटा था Oneplus Nord 2, जवाब में कंपनी ने किया कुछ ऐसा तो बोला- 'सत्य हार नहीं सकता...'

नई दिल्ली. OnePlus Nord 2 Blast Case: OnePlus Nord 2 के एक ग्राहक गौरव गुलाटी ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि उनके वनप्लस नॉर्ड 2 में आग लग गई और विस्फोट हो गया. कंपनी पीड़ित के पास पहुंची और मुआवजे की पेशकश की लेकिन गौरव ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कथित तौर पर उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की और अधिकारियों से भारत में वनप्लस नॉर्ड 2 की बिक्री को रोकने के लिए कहा. मोबीटेक क्रिएशन प्राइवेट लिमिटिड, जो भारत में वनप्लस फोन की मार्केटिंग और बिक्री को संभाल रहा है, उन्होंने गौरव गुलाटी को भ्रामक ट्वीट पोस्ट करने और "वनप्लस की सद्भावना और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से" एक सीज एंड डेसिस्ट लेटर भेजा है.

गौरव गुलाटी ने ट्विटर पर लेटर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं...मैंने अपने मोबाइल विस्फोट की घटना के बाद जो कुछ भी झेला है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए मुझे यह कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ है. तो यह वह कीमत है जो मुझे व्हिसलब्लोअर होने के लिए चुकानी पड़ी.'

So I have recieved this legal notice for raising my voice for whatever i have gone through after my mobile blast incident. So this is the price i have to pay for being the whistleblower. pic.twitter.com/6hOxTMi6Vw

