OnePlus Nord 6 Launched In India: 50MP Sony कैमरा और 9000mAh की 'राक्षसी' बैटरी, जानें फोन के सभी दमदार फीचर्स

OnePlus Nord 6 को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. यह फोन कंपनी की मिड-रेंज सीरीज को और मजबूत करता है. इसकी बिक्री 9 अप्रैल से शुरू होगी और ग्राहक इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीद पाएंगे. लॉन्च के साथ ही यह फोन अपने दमदार फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के कारण चर्चा में आ गया है.

कीमत और सेल डिटेल्स

OnePlus Nord 6 दो वेरिएंट में आता है. इसका 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल 38,999 रुपये में मिलेगा, जबकि 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये रखी गई है. सेल 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. ग्राहक इसे Amazon, OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, OnePlus Store ऐप और अधिकृत स्टोर्स से खरीद सकते हैं. ऑफर्स की बात करें तो Axis Bank और HDFC Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. इसके बाद फोन की प्रभावी कीमत क्रमशः 35,999 रुपये और 38,999 रुपये हो जाती है. साथ ही, चुनिंदा कार्ड्स पर 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है.

डिस्प्ले और डिजाइन

OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच का बड़ा Sunburst AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह स्क्रीन हाई ब्राइटनेस मोड में 1800 निट्स और HDR में 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है, जिससे धूप में भी कंटेंट साफ दिखता है. फोन में Aqua Touch 2.0 फीचर दिया गया है, जिससे गीले हाथों से भी स्क्रीन आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है. साथ ही, 3840Hz PWM डिमिंग टेक्नोलॉजी आंखों पर कम स्ट्रेस डालती है, खासकर लो-लाइट में. डिवाइस को मजबूत बनाने के लिए इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाता है.

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परफॉर्मेंस और गेमिंग

इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे काफी पावरफुल बनाता है. फोन 165fps तक गेमिंग सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग स्मूद और लैग-फ्री रहती है. बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें Touch Reflex Chip, 3200Hz टच सैंपलिंग रेट और 6-axis gyroscope जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी मिलकर गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं.

बैटरी और चार्जिंग

OnePlus Nord 6 में 9,000mAh की बड़ी silicon-carbon बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने का दावा करती है. इसे चार्ज करने के लिए 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. इसके अलावा, फोन में bypass charging फीचर दिया गया है, जिससे लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होता. साथ ही, 27W reverse wired charging से आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं.

कैमरा और AI फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का Sony प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ड्यूल-एक्सिस OIS सपोर्ट मिलता है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. यह फोन 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकता है. इसके अलावा, AI Eraser, AI Unblur, AI Reframe और AI Detail Boost जैसे स्मार्ट AI टूल्स दिए गए हैं, जो फोटो क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं.

सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी

OnePlus Nord 6 OxygenOS 16 पर चलता है, जिसमें कई एडवांस AI फीचर्स मिलते हैं. इसमें रियल-टाइम ट्रांसलेशन, AI Writer, AI Scanner और Google Gemini का सपोर्ट शामिल है. फोन में AI Mind Space नाम का नया फीचर भी है, जो स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को सेव और ऑर्गनाइज करने में मदद करता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें G2 Wi-Fi चिप और 5G-Advanced नेटवर्क का सपोर्ट दिया गया है.