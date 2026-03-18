Advertisement
trendingNow13145052
Hindi NewsटेकOnePlus Nord 6: क्या 9000mAh बैटरी के साथ आ रहा है ये फोन? लॉन्च से पहले लीक हुए होश उड़ाने वाले फीचर्स

OnePlus Nord 6: क्या 9000mAh बैटरी के साथ आ रहा है ये फोन? लॉन्च से पहले लीक हुए होश उड़ाने वाले फीचर्स

OnePlus आपके लिए एक ऐसा 'बैटरी मॉन्स्टर' ला रहा है जो बाजार में आग लगा देगा. कंपनी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर OnePlus Nord 6 का पहला टीजर जारी कर दिया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OnePlus Nord 6: क्या 9000mAh बैटरी के साथ आ रहा है ये फोन? लॉन्च से पहले लीक हुए होश उड़ाने वाले फीचर्स

OnePlus ने अपने Nord सीरीज के नए स्मार्टफोन को लेकर बड़ा संकेत दिया है. कंपनी ने अपने ऑफिशियल X (पहले Twitter) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया कि नया Nord डिवाइस जल्द आने वाला है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसका नाम कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन सभी संकेत OnePlus Nord 6 की तरफ इशारा कर रहे हैं. पोस्ट में #OnePlusNord हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ है कि भारत में नया Nord फोन लॉन्च होने वाला है.

टीजर में दिखा खास डिजाइन और बड़ा अपग्रेड
कंपनी द्वारा जारी टीजर इमेज में एक ट्रांसपेरेंट बैग दिखाई दे रहा है, जिसमें स्मार्टफोन, ईयरबड्स और चार्जर रखे हुए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसकी बैटरी को लेकर किया जा रहा हाइप है. रिपोर्ट्स और लीक के मुताबिक, OnePlus Nord 6 में 9000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह फोन बैटरी के मामले में कई बड़े स्मार्टफोन्स को टक्कर देगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अप्रैल 2026 में लॉन्च की उम्मीद

लीक्स के अनुसार, OnePlus इस स्मार्टफोन को अप्रैल 2026 में लॉन्च कर सकता है. आने वाले दिनों में कंपनी और टीजर्स जारी कर सकती है, जिससे फोन के फीचर्स और लॉन्च डेट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आएगी. अगर यह फोन जल्दी लॉन्च होता है, तो यह उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं.

फीचर्स भी होंगे दमदार
OnePlus Nord 6 के संभावित फीचर्स इसे एक पावरफुल डिवाइस बना सकते हैं. इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को स्मूद बनाएगा.

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी होगी, जो 9000mAh की हो सकती है और इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन पिछले मॉडल्स के मुकाबले करीब 20% बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है.

क्या OnePlus Turbo 6 का रीब्रांड होगा?
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि OnePlus Nord 6 असल में OnePlus Turbo 6 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है. अगर ऐसा होता है, तो भारत में आने वाला वर्जन कुछ बदलावों के साथ मिल सकता है, ताकि यह यहां के यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से बेहतर फिट हो सके.

बैटरी लवर्स के लिए हो सकता है गेम-चेंजर
अगर 9000mAh बैटरी की खबर सही साबित होती है, तो यह स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो बार-बार फोन चार्ज करने से परेशान रहते हैं. लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और पावरफुल प्रोसेसर के साथ यह डिवाइस बैटरी लवर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

OnePlusOnePlus Nord 6OnePlus Nord 6 launch date

Trending news

One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा