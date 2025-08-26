अब चार्जिंग की टेंशन खत्म! OnePlus के नए ईयरबड्स देंगे 54 घंटे तक बैकअप, म्यूजिक और गेमिंग दोनों का मजा होगा डबल

OnePlus Nord Buds 3r Launch: OnePlus ने अपने Nord Buds 3r को भारत में पेश किया है जिसमें 54 घंटे के प्लेटाइम की हेडलाइन दी गई है. अगर आप ईयरबड्स का अक्सर इस्तेमाल करते हैं,तो यह आपका ध्यान अपनी तरफ खीचेंगा. इसमें आपको बेहतर बैटरी बैकअप के साथ स्मार्ट फीचर्स का जिक्र किया है. किफायती दाम में यह बड्स गेमर्स और म्यूजिक लवर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे.

OnePlus Nord Buds 3r की बैटरी बैकअप

वनप्लस का दावा है कि Nord Buds 3r में अब तक की उनकी TWS लाइनअप में सबसे लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई हैं. जो चार्जिंग केस के साथ लगभग 54 घंटे तक प्लेबैक दे सकते हैं. इसमें TUV रीनलैंड बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन शामिल है, जिससे 1,000 चार्जिंग साइकिल के बाद भी बेहतर परफॉर्मेंस बनी रहती है. ईयरबड्स में IP55 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी है, जिससे आपको हल्की बारिश, पसीने या धूल में भी देखभाल करने की झंझट नहीं होगी.

यह भी पढ़े: नौकरी की टेंशन खत्म! AI 7 तरीकों से आपको बनाएगा सुपरस्मार्ट, ऐसे बनाएं AI को अपना 'बेस्ट फ्रेंड'

Add Zee News as a Preferred Source

Nord Buds 3r का शानदार साउंड सिस्टम

इन ईयरबड्स में 12.4mm टाइटेनियम-कोटेड ड्राइवर्स दिए गए है जो लो एंड और क्लियर मिड्स को टार्गेट करते हैं. इमर्सिव इफेकट के लिए वनप्लस 3D ऑडियो और 360 डिग्री स्टेज बनाता है जो गेम और फिल्मों के लिए बेहतरीन काम करते हैं. कॉलिंग के लिए AI नॉइज कैंसलेशन, डुअल माइक सेटअप और एंटी विंड डिजाइन दिया गया है. साथ ही 3 प्रीसेट और एक 6 बैंड इक्वलाइजर मिलता है.

ईयरबड्स में मिलता है प्रीमियम Smart Touch

OnePlus Nord Buds 3r फीचर्स के मामले में भी बेहद खास है. इसमें Google Fast Pair के साथ Bluetooth 5.4 ईयरबड्स तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं. डुअल डिवाइस कनेक्शन की मदद से बिना मेन मेनू किए फोन और लैपटॉप के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं. गेमर्स को 47ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड मिलता है. इसके अलावा फोटो खीचने के लिए टैप 2 टेक, एक्वा टच, Find My Earbuds, AI ट्रांसलेशन और वॉयस असिस्टेंट शॉर्टकट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़े: सरकारी स्कूलों से IIT तक… अब हर क्लासरूम में पहुंचेगा AI, OpenAI ने किया बड़ा ऐलान

कलर, दाम और कहां से खरीदे

वनप्लस के इन बड्स में ऑरा ब्लू और ऐश ब्लैक कलर दिए गए है. इसकी MRP 1,799 रुपये है, जबकि स्पेशल लॉन्च प्राइस 1,599 रुपये है. इसकी ओपन सेल 8 सितंबर से Oneplus के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, मिंत्रा, विजय सेल्स , रिलायंस और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी रिटेल पार्टनर्स पर शुरू होगी. वनप्लस का कहना है कि सेल वाले दिन आपको एक्सट्रा ऑफर्स मिल सकते हैं, इसलिए आपको डील्स का फायदा लेने के लिए इन पर नजर रखनी चाहिए.