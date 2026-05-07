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Hindi NewsटेकOnePlus का अब तक का सबसे बड़ा धमाका! 8000mAh बैटरी के साथ Nord CE6 भारत में लॉन्च, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

OnePlus का अब तक का सबसे बड़ा धमाका! 8000mAh बैटरी के साथ Nord CE6 भारत में लॉन्च, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

OnePlus ने भारत में Nord CE6 और CE6 Lite लॉन्च किए हैं, जिसमें 8000mAh तक की विशाल बैटरी और 144Hz का शानदार डिस्प्ले दिया गया है. आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ इस सीरीज की शुरुआती कीमत मात्र ₹27,999 है, जिसकी सेल 8 मई से Amazon और OnePlus के स्टोर्स पर शुरू होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 07, 2026, 01:34 PM IST
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OnePlus ने भारत में Nord CE6 और CE6 Lite लॉन्च किए हैं.
OnePlus ने भारत में Nord CE6 और CE6 Lite लॉन्च किए हैं.

OnePlus ने भारत में अपनी नई Nord CE6 सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल हैं- OnePlus Nord CE6 और OnePlus Nord CE6 Lite. कंपनी ने इन दोनों डिवाइसेज में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस और दमदार ड्यूरेबिलिटी फीचर्स दिए हैं. OnePlus Nord CE6 की सेल 8 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जबकि Nord CE6 Lite की बिक्री 12 मई से शुरू की जाएगी.

OnePlus Nord CE6 में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

OnePlus Nord CE6 में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. हाई रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग और स्क्रॉलिंग काफी स्मूद महसूस होगी. स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 4nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन सपोर्टेड गेम्स में 144FPS तक गेमिंग सपोर्ट करता है. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी है. इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

कैमरा और AI फीचर्स भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord CE6 में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ड्यूल-एक्सिस OIS सपोर्ट मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है. यह स्मार्टफोन OxygenOS 16 पर चलता है और इसमें Google Gemini AI इंटीग्रेशन भी दिया गया है. यानी यूजर्स को AI बेस्ड स्मार्ट फीचर्स का फायदा मिलेगा. फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स दी गई हैं, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है. साथ ही इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मौजूद है.

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OnePlus Nord CE6 Lite में क्या खास है?

OnePlus Nord CE6 Lite में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर के साथ आता है. कंपनी के मुताबिक, इस डिवाइस का AnTuTu स्कोर 10.3 लाख से ज्यादा है. फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें बायपास चार्जिंग फीचर भी दिया गया है. फोन को ठंडा रखने के लिए 5,300mm वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है. कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है. वहीं फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है. यह स्मार्टफोन 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

कीमत और उपलब्धता

OnePlus Nord CE6 की शुरुआती कीमत भारत में 27,999 रुपये रखी गई है, जो बैंक ऑफर्स के बाद की प्रभावी कीमत है. इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में लॉन्च हुआ है, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है. कंपनी चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर भी दे रही है. यह स्मार्टफोन Amazon India, OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट, OnePlus Store App और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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