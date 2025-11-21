Advertisement
trendingNow13012420
Hindi Newsटेक

सिर्फ आधे दाम में चमकाएं अपना फोन! टूटी स्क्रीन और कवर पर 50% की भारी छूट! OnePlus ने किया बड़ा ऐलान

50% Discount on Mobile Repair: अगर आपका फोन टूटे स्क्रीन या खराब बैक कवर की वजह से सिरदर्द बना हुआ है तो अब खुश होने का वक्त आ गया है! साल के आखिर में यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए रिपेयरिंग पर जबरदस्त छूट मिल रही है. OnePlus ने अपना Anniversary Care Camp शुरू कर दिया है, जिसमें ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन, बैक पैनल और चुनिंदा पार्ट्स को आधी कीमत पर बदलवा सकेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ आधे दाम में चमकाएं अपना फोन! टूटी स्क्रीन और कवर पर 50% की भारी छूट! OnePlus ने किया बड़ा ऐलान

50% Discount on Mobile Repair: क्या आपके भी स्मार्टफोन की स्क्रीन टूट गई है या ठीक से काम नहीं करती है? कवर खराब हो गया है? तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब आपकी ये परेशान दूर होगी वो भी मात्रा आधे खर्च में. OnePlus ने अपने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है. कंपनी ने साल के अंत में ग्राहकों को खास तोहफा देते हुए फोन के स्क्रीन और बैक कवर रिपेयर पर भारी छूट का ऐलान किया है. OnePlus ने अपने Anniversary Care Camp का ऐलान कर दिया है जो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इन दो महीनों के दौरान ग्राहक अपने OnePlus फोन की ऑफिशियल स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बैक कवर, और इसके साथ ही कुछ दूसरे पार्ट्स भी बदलवा सकते हैं, जिसकी कीमत उन्हें सिर्फ आधी देनी होगी.

जल्दी करें, कहीं खत्म न हो जाए ऑफर
इस ऑफर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फोन की रिपेयरिंग सीधे OnePlus के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में की जाएगी. जहां केवल कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए यह डील फायदेमंद होगी जिनकी स्क्रीन टूट चुकी है या बैक पैनल डैमेज है. लेकिन महंगे रिपेयर खर्च की वजह से वे काम टाल रहे थे.
कंपनी ने बताया है कि यह डिस्काउंट सीमित स्टॉक पर ही है और कुछ स्पेयर पार्ट्स को सर्विस सेंटर पर मंगवाना पड़ सकता है. इसलिए यूजर्स चाहें तो सर्विस सेंटर जाने से पहले पार्ट्स की जानकारी ले लें.

ये भी पढे़ंः यकीन नहीं होगा! इस कंपनी ने बनाया था 9 किलो का 'बाहुबली' फोन, उठाने वाले की...

31 दिसंबर तक चलेगा ऑफर
OnePlus हर साल अपने यूजर्स के लिए एक खास सर्विस प्रोग्राम चलाता है जिसे Anniversary Care Camp कहा जाता है. इस कैंप के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को कम कीमत में ऑथेंटिक रिपेयर सर्विस देती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके फोन की स्क्रीन टूट गई है या बैक कवर में नुकसान है. 2025 वाला एडिशन 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. यह ऑफर देशभर में लगभग सभी OnePlus सर्विस सेंटर्स पर लागू होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस ऑफर का लाभ ले सकें.

इन पार्ट्स पर मिल रहा है 50% तक का डिस्काउंट
इस ऑफर को लेकर कंपनी ने साफ कर दिया है कि ऑफर में मुख्य रूप से दो पार्ट शामिल हैं-स्क्रीन रिप्लेसमेंट और दूसरा बैक कवर रिप्लेसमेंट. ये दोनों रिपेयर नार्मल दिनों में काफी महंगे मिलते हैं. कई OnePlus मॉडलों में स्क्रीन रिप्लेसमेंट कराने में 6,000 से 15,000 रुपए का खर्च आ जाता है. वहीं इस ऑफर के साथ आधी कीमत में फोन की स्क्रीन सही कराई जा सकती है.

ये भी पढे़ंः AI मेरी CEO की कुर्सी छीन लेगा! Google के बॉस ने दे डाली चेतावनी, बोले...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

screen replacement offer50% Discount on Mobile RepairOnePlus back panel discount

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट