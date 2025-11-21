सिर्फ आधे दाम में चमकाएं अपना फोन! टूटी स्क्रीन और कवर पर 50% की भारी छूट! OnePlus ने किया बड़ा ऐलान

50% Discount on Mobile Repair: क्या आपके भी स्मार्टफोन की स्क्रीन टूट गई है या ठीक से काम नहीं करती है? कवर खराब हो गया है? तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब आपकी ये परेशान दूर होगी वो भी मात्रा आधे खर्च में. OnePlus ने अपने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है. कंपनी ने साल के अंत में ग्राहकों को खास तोहफा देते हुए फोन के स्क्रीन और बैक कवर रिपेयर पर भारी छूट का ऐलान किया है. OnePlus ने अपने Anniversary Care Camp का ऐलान कर दिया है जो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इन दो महीनों के दौरान ग्राहक अपने OnePlus फोन की ऑफिशियल स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बैक कवर, और इसके साथ ही कुछ दूसरे पार्ट्स भी बदलवा सकते हैं, जिसकी कीमत उन्हें सिर्फ आधी देनी होगी.

जल्दी करें, कहीं खत्म न हो जाए ऑफर

इस ऑफर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फोन की रिपेयरिंग सीधे OnePlus के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में की जाएगी. जहां केवल कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए यह डील फायदेमंद होगी जिनकी स्क्रीन टूट चुकी है या बैक पैनल डैमेज है. लेकिन महंगे रिपेयर खर्च की वजह से वे काम टाल रहे थे.

कंपनी ने बताया है कि यह डिस्काउंट सीमित स्टॉक पर ही है और कुछ स्पेयर पार्ट्स को सर्विस सेंटर पर मंगवाना पड़ सकता है. इसलिए यूजर्स चाहें तो सर्विस सेंटर जाने से पहले पार्ट्स की जानकारी ले लें.

31 दिसंबर तक चलेगा ऑफर

OnePlus हर साल अपने यूजर्स के लिए एक खास सर्विस प्रोग्राम चलाता है जिसे Anniversary Care Camp कहा जाता है. इस कैंप के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को कम कीमत में ऑथेंटिक रिपेयर सर्विस देती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके फोन की स्क्रीन टूट गई है या बैक कवर में नुकसान है. 2025 वाला एडिशन 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. यह ऑफर देशभर में लगभग सभी OnePlus सर्विस सेंटर्स पर लागू होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस ऑफर का लाभ ले सकें.

इन पार्ट्स पर मिल रहा है 50% तक का डिस्काउंट

इस ऑफर को लेकर कंपनी ने साफ कर दिया है कि ऑफर में मुख्य रूप से दो पार्ट शामिल हैं-स्क्रीन रिप्लेसमेंट और दूसरा बैक कवर रिप्लेसमेंट. ये दोनों रिपेयर नार्मल दिनों में काफी महंगे मिलते हैं. कई OnePlus मॉडलों में स्क्रीन रिप्लेसमेंट कराने में 6,000 से 15,000 रुपए का खर्च आ जाता है. वहीं इस ऑफर के साथ आधी कीमत में फोन की स्क्रीन सही कराई जा सकती है.

