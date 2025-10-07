OnePlus यूजर्स को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा! इस दिन लॉन्च होगा OxygenOS 16, मिलेगा 'लिक्विड ग्लास' जैसा डिजाइन

OnePlus OxygenOS 16: OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. जल्द ही OnePlus यूजर्स को Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 यूजर इंटरफेस का तोहफा मिलने वाला है. कंपनी ने इसके लॉन्चिंग की तारीख भी बता दी है. 16 अक्टूबर यानी दिवाली से पहले OnePlus यूजर्स को Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 यूजर इंटरफेस मिल जाएगा. कंपनी के अपने एक्स हैंडल पर एक टीजर पोस्ट की है, जिसमें टैगलाइन Intelligently Yours दी गई है. इस इमेज में OnePlus AI ब्रांडिंग भी दिखाई गई है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस नए अपडेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बड़ी भूमिका होगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वनप्लस यह लॉन्चिंग OPPO के Oppo Developer Conference 2025 (ODC) के ठीक एक दिन बाद कर रहा है. OPPO भी इस इवेंट में Android 16 पर आधारित अपना अगला ColorOS 16 यूजर इंटरफेस लॉन्च कर सकता है. इससे पहले भी OnePlus और उसकी सहयोगी ब्रांड्स जैसे Realme ने अपने अपडेट्स को OPPO के ColorOS के साथ ही लाया है.

— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 6, 2025

OxygenOS 16 में यूजर्स को क्या मिलेगा खास?

OnePlus के मुताबिक Google का AI असिस्टेंट Gemini नए AI हब Mind Space में इंटीग्रेटेड हो जाएगा. साथ ही यूजर्स Mind Space में सेव किए गए कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए Gemini AI असिस्टेंट से सवाल जवाब कर सकेंगे. जैसे, एक यूजर Mind Space में सेव की गई जानकारी का इस्तेमाल करके Gemini से पेरिस के लिए 5 दिन की ट्रिप प्लान करने को कह सकता है. इतना कहते ही Mind Space में सेव की गई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ट्रिप प्लान पूरा बनकर सामने आ जाएगा.

Mind Space क्या है?

Mind Space एक AI हब है जिसे सबसे पहले OnePlus 13s स्मार्टफोन में लाया गया था. यह OnePlus AI Plus Mind सूट का ही हिस्सा है जो यूजर्स को प्लस की (Plus Key) दबाकर या तीन-उंगली वाली स्वाइप जेस्चर का इस्तेमाल करके इवेंट शेड्यूल, टिकट और रिजर्वेशन जैसी चीजों को सेव करने की सुविधा देता है.

सेव किया गया कंटेंट Mind Space में व्यवस्थित रहता है, जहां AI अपने आप कैटेगराइज करता है, समझता है और एक्शन लेने के लिए जानकारी निकालता है. उदाहरण के लिए यह किसी इमेज में दी गई तारीख की पहचान करके उसे कैलेंडर में जोड़ सकता है.

डिजाइन और दूसरे फीचर्स

OxygenOS 16 में फुल-स्क्रीन ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (full-screen always-on display) फीचर यूजर्स को मिल सकता है. यह नया वर्जन पूरी डिस्प्ले पर दिखाई देगा जिससे डिवाइस को अनलॉक किए बिना ही यूजर्स को एक नजर में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी.

OPPO के ColorOS 16 से जो उम्मीदें हैं, उनके आधार पर OxygenOS 16 को Apple के iOS 26 Liquid Glass से जुड़ा हुआ एक डिजाइन बदलाव मिलने की संभावना है. इस अपडेट से OxygenOS 16 के यूआई एलिमेंट्स (UI elements) में ग्लास फीर्चस यानी कांच जैसा लुक और लेयर्ड विज़ुअल इफेक्ट्स (layered visual effects) देखने को मिल सकते हैं.

