OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द आएगा OxygenOS 16 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट? देखें लिस्ट

OxygenOS 16 Update in Oneplus: वनप्लस के यूजर्स काफी टाइम से Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 अपडेट के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबर के मुताबिक, यह अपडेट जल्द ही पेश किया जाएगा. Gizmochina की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वनप्लस के कुछ स्मार्टफोन्स पर Closed Beta टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जैसे- Oneplus 13 और 13s. रिपोर्ट्स के अनुसार, OxygenOS 16 अपडेट की स्टेबल रिलीज अक्टूबर 2025 से शुरू हो सकती है.

इसकी शुरूआत वनप्सल के फ्लैगशिप मॉडल्स से होगी और बाद में मिड रेंज और बजट के डिवाइसों में रोल आउट किया जाएगा. इस अपडेट के बाद Android 16 के बेहतर नोटिफिकेशन ग्रुपिंग, नए फीचर्स, लॉक स्क्रीन विडेट्स, नई Quick Settings UI और प्राइवेसी सिक्योरिटी में सुधार किए जाएंगे.

Oneplus के इन फोन्स में आएगा OxygenOS 16 अपडेट

वनप्लस के फ्लैगशिप फोन्स

Oneplus 13

Oneplus 13s

Oneplus 13R

Oneplus 13T

Oneplus 12

Oneplus 12R

Oneplus 11

Oneplus 11R

Oneplus Foldables and Tablets

Oneplus Open

Oneplus Pad

Oneplus Pad Lite

Oneplus Pad 2



Oneplus Nord Series

Oneplus Nord 5

Oneplus Nord 4

Oneplus Nord 3

Oneplus Nord CE 4

Oneplus Nord CE 4 Lite

OxygenOS 16 अपडेट से मिलेंगे नए फीचर्स

OxygenOS 16 अपडेट यूजर्स के लिए बड़ा अपग्रेड साबित होगा. इसमें Android 16 के साथ कई नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे. जैसे- Notification Grouping, नया Quick Settings मेन्यू, प्राइवेसी सिक्योरिटी में सुधार, Lock Screen Widgets में Weather और Calender विजेट्स, कस्टम क्लॉक स्टाइल और Drag-and-Drop टॉगल्स. ये फीचर्स यूजर्स के एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाएंगे.