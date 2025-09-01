OnePlus Pad 3 की कीमत का हुआ ऐलान, जानें कब मिलने वाला है बंपर डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट्स

OnePlus डिवाइस के चाहने वाले भी आज पूरी दुनिया में हैं, जिन्हें इसके प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार रहता है. वहीं, अब कंपनी अपना OnePlus Pad 3 टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी में है. इसी के साथ अब कंपनी ने सोमवरा, 1 सितंबर को अपने इस टैबलेट की कीमत का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए लोगों को काफी वक्त से इंतजार था. अगर आप भी किसी बजट फ्रेंडली, लेकिन दमदार फीचर्स वाले टैबलेट की तलाश में हैं तो OnePlus Pad 3 टैबलेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स.

जबरदस्त फीचर्स के साथ किया कीमत का ऐलान

OnePlus Pad 3 टैबलेट के RAM और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसे दो वेरिएंट और दो कलर्स में लॉन्च किया जाने वाला है. कंपनी ने दावा किया है कि यह स्नैपड्रैगर 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा और ये दुनिया का सबसे तेज टैबलेट होने वाला है. इसमें 16GB RAM और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है. इसके अलावा टैबलेट 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

दो हिस्सों में बांटी कीमत

OnePlus Pad 3 टैबलेट Wifi कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा. वहीं, इसकी कीमत को दो हिस्सों में बांटा गया है जो इसकी स्टोरेज पर निर्भर है. 12GB+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये रखी गई है, जबकि 16GB+512GB वाले वेरिएंट की 52,999 रुपये है. यह डिवाइस फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू शेड में उपलब्ध रहेंगे. बता दें कि भारत में OnePlus Pad 3 टैबलेट की बिक्री 5 सितंबर, दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी.

इस तरह मिलेगा गिफ्ट और डिस्काउंट



OnePlus Pad 3 टैबलेट को कंपनी की ऑफिशिल वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसी कई अन्य ई-कॉमर्स साइट्स से भी खरीदा जा सकता है. अगर कोई इस टैबलेट को 5-7 सितंबर तक खरीदता है तो उन्हें स्टाइलो 2 और फोलियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिनकी कीमत 7,198 रुपये है. इसके अलावा टैबलेट पर बैंक ऑफर्स का भी फायदा उठाया जा सकता है, जिसके बाद 12GB वाले टैबलेट की कीमत 42,999 रुपये और 16GB वाले डिवाइस की कीमत 47,999 रुपये हो जाएगी.

OnePlus Pad 3 टैबलेट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें दमदार बैटरी लाइफ के साथ शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी भी मिल रही है. चलिए जानते है टैबलेट में मिलने वाले फीचर्स-

डिस्प्ले

OnePlus Pad 3 टैबलेट में 13.2 इंच का 3392 × 2400 पिक्सल (3.4K) वाला LTPS LCD मिल रहा है. इसके अलावा इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक एडैप्टिव है. इसकी स्क्रीन टच सैंपलिंग रेट 540Hz है और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. इसमें एल्यूमिनियम यूनिबॉडी है और मोटाई सिर्फ 5.97mm रखी गई है. इसका वजन लगभग 675 ग्राम होगा.

प्रोसेसर

इस टैबलेट में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दी जा रही है. इसके अलावा यह एड्रेनो 830 GPU, 12GB तक LPDDR 5X रैम और 16GB तक LPDDR5T रैम तक आता है. इसमें 256GB या 512GB तक UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज मिलती है. यह Android 15 आधारित OxygenOS 152 है.

बैटरी

OnePlus Pad 3 टैबलेट की बैटरी लाइफ पर बात करें तो इसमें 12,140mAh की बैटरी मिल रही है, जो 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि सिर्फ 92 मिनट में ही टैबलेट की बैटरी 1 से 100% तक फुल चार्ज हो जाती है. बताया जा रहा है कि एक बार फुल चार्जिंग होने पर इसे स्टैंडबाय पर 72 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैमरा

OnePlus Pad 3 टैबलेट में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. इसमें 8 स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, जिनमें 4 वूफर + 4 ट्वीटर हैं. वहीं, कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.4, Wi-Fi 7 सपोर्ट और Type-C का USB पोर्ट दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, टैबलेट में यूजर्स को फेस अनलॉक सपोर्ट फीचर भी मिलेगा.