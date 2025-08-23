iPad को टक्कर देने आया Oneplus Pad! भारत में अपने पावरफुल फीचर्स से मचाएगा तहलका
Advertisement
trendingNow12893242
Hindi Newsटेक

iPad को टक्कर देने आया Oneplus Pad! भारत में अपने पावरफुल फीचर्स से मचाएगा तहलका

Oneplus Pad 3 Sale: Oneplus ने भारत में जल्द ही एक और दमदार टैबलेट की सेल का एलान कर दिया है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है जिसे दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर बताया जा रहा है. Oneplus Pad 3 के शानदार फीचर्स आपको हैरान कर देंगे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPad को टक्कर देने आया Oneplus Pad! भारत में अपने पावरफुल फीचर्स से मचाएगा तहलका

Oneplus Pad 3 Sale Soon: क्या आप भी Oneplus Pad 3 खरीदने का सोच रहे हैं. कंपनी ने अपने नए टैबलेट की पहली सेल डेट का एलान कर दिया है. जल्द ही यह टैब खरीदने के लिए मार्केट में पेश किया जाएगा. भारत में जून 2025 में इस टैब को वनप्लस 13s के साथ लॉन्च किया गया था. सबसे ज्यादा चर्चा में इसका Snapdragon 8 Elite चिपसेट है जिसे कंपनी दुनिया का सबसे तेज टैबलेट होने का दावा किया है. इसमें आपको दो कलर वेरिएंट और 13.2 इंच डिस्प्ले जैसे कई दमदार फीचर्स मिलते हैं. जानते हैं भारत में टैब की सेल कब शुरू...

 यह भी पढ़े: मोदी सरकार ने पिटारे से निकाला Gen Z के लिए Gift! दे रहा Free 1GB क्लाउड स्टोरेज, ऐसे करें क्लेम

Oneplus Pad 3 की फर्स्ट सेल 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी के मुताबिक, Oneplus Pad 3 की पहली सेल भारत में 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस नए टैब को वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Flipkart से आसानी से खरीद सकते हैं. यूजर्स को इसके मार्केट में लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार है. टैब में 12GB+256GB और 16GB+512GB का रैम और स्टोरेज मिलता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका दाम 80 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकता है.

Oneplus Pad 3 की स्पेसिफिकेशन
Oneplus Pad 3 में  Android 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है. इसमें 3.4K रिजॉल्यूशन वाला 13.2 इंच का एलसीडी डिस्प्ले और 144Hz तक का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, स्क्रीन 540 Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ 600 निट्स पीक ब्राइट्नेस दिया गया है. इसके अलावा डिस्प्ले को रीनलैंड आई केयर 4.0 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है.

यह भी पढ़े: Instagram ने बदल दिया खेल! अब Reels होंगी और भी पावरफुल, मजा होगा दोगुना

कैमरा और कनेक्टिविटी
Oneplus Pad 3 में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का शानदार सेल्फी कैमरा है. टैब में 8 स्पीकर और फेस अनलॉक का फीचर भी शामिल किया गया है. बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के लिए ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और Wi-Fi 7 मिलता है. इसमें आपको दो कलर- फ्रास्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू मिलते हैं.

बैटरी और चार्जिंग की सुविधा
वनप्लस टैब में 12,140mAh की बैटरी दी गई है जो 80W सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. जिससे भरपूर गैमिंग का मजा लिया जा सकता है. टैबलेट काफी स्लिम और मेटल बॉडी में पेश किया जाएगा. इसका वजन केवल 675 ग्राम है. साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए ओपन कैनवस फीचर मिलता है जिससे यूजर्स फुल स्क्रीन पर एक साथ तीन ऐप्स आसानी से चला सकते हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

OnePlus Pad 3Sale

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;