iPad को टक्कर देने आया Oneplus Pad! भारत में अपने पावरफुल फीचर्स से मचाएगा तहलका

Oneplus Pad 3 Sale Soon: क्या आप भी Oneplus Pad 3 खरीदने का सोच रहे हैं. कंपनी ने अपने नए टैबलेट की पहली सेल डेट का एलान कर दिया है. जल्द ही यह टैब खरीदने के लिए मार्केट में पेश किया जाएगा. भारत में जून 2025 में इस टैब को वनप्लस 13s के साथ लॉन्च किया गया था. सबसे ज्यादा चर्चा में इसका Snapdragon 8 Elite चिपसेट है जिसे कंपनी दुनिया का सबसे तेज टैबलेट होने का दावा किया है. इसमें आपको दो कलर वेरिएंट और 13.2 इंच डिस्प्ले जैसे कई दमदार फीचर्स मिलते हैं. जानते हैं भारत में टैब की सेल कब शुरू...

Oneplus Pad 3 की फर्स्ट सेल

कंपनी के मुताबिक, Oneplus Pad 3 की पहली सेल भारत में 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस नए टैब को वनप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Flipkart से आसानी से खरीद सकते हैं. यूजर्स को इसके मार्केट में लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार है. टैब में 12GB+256GB और 16GB+512GB का रैम और स्टोरेज मिलता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका दाम 80 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकता है.

Oneplus Pad 3 की स्पेसिफिकेशन

Oneplus Pad 3 में Android 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है. इसमें 3.4K रिजॉल्यूशन वाला 13.2 इंच का एलसीडी डिस्प्ले और 144Hz तक का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, स्क्रीन 540 Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ 600 निट्स पीक ब्राइट्नेस दिया गया है. इसके अलावा डिस्प्ले को रीनलैंड आई केयर 4.0 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है.

कैमरा और कनेक्टिविटी

Oneplus Pad 3 में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का शानदार सेल्फी कैमरा है. टैब में 8 स्पीकर और फेस अनलॉक का फीचर भी शामिल किया गया है. बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के लिए ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और Wi-Fi 7 मिलता है. इसमें आपको दो कलर- फ्रास्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू मिलते हैं.

बैटरी और चार्जिंग की सुविधा

वनप्लस टैब में 12,140mAh की बैटरी दी गई है जो 80W सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. जिससे भरपूर गैमिंग का मजा लिया जा सकता है. टैबलेट काफी स्लिम और मेटल बॉडी में पेश किया जाएगा. इसका वजन केवल 675 ग्राम है. साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए ओपन कैनवस फीचर मिलता है जिससे यूजर्स फुल स्क्रीन पर एक साथ तीन ऐप्स आसानी से चला सकते हैं.