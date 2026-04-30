OnePlus का नया धमाका: भारत में लॉन्च हुआ OnePlus Pad 4, दमदार प्रोसेसर और तगड़ी बैटरी से है लैस, कीमत सिर्फ...

OnePlus Pad 4 India Launch: अगर आप भी नया टैबटलेट खरीदने का सोच रह हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी वनप्लस ने भारत में अपना फ्लैगशिप टैबलेट OnePlus Pad 4 लॉन्च कर दिया है. OnePlus का यह टैबलेट न सिर्फ अपने स्लिम डिजाइन में खास है बल्कि इसमें दिया गया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, जो इसे परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही खास बनाता है.

OnePlus Pad 4 के टॉप फीचर्स

OnePlus Pad 4 में 13.2 इंच का बड़ा LCD पैनल दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 12-बिट कलर डेप्थ के साथ आता है. यह वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए शानदार होता है. टैबलेट में क्वॉलकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. जिसमें 12GB तक की LPDDR5X रैम और 512GB की सुपरफास्ट UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है.

दमदार बैटरी

इस टैबलेट में 13,380mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W की SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 20 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है. यह टैबलेट लेटेस्ट OxygenOS 16 पर चलता है. इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI Writer और AI समरी जैसे टूल्स दिए गए हैं.

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शानदार ऑडियो

बात करें ऑडियो की तो इसमें साउंड के लिए इसमें 8 स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, जो हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है.

डिजाइन और एक्सेसरीज

मात्र 5.94mm पतला और 672 ग्राम वजनी यह टैबलेट काफी पोर्टेबल है. साथ ही यह स्मार्ट कीबोर्ड और 16,000 प्रेशर लेवल वाले Stylo Pro स्टायलस को भी सपोर्ट करता है जो न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि प्रोफेशनल काम के लिए भी परफेक्ट है.

कीमत जानिए

OnePlus Pad 4 को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है-

8GB RAM + 256GB स्टोरेज- ₹59,999

12GB RAM + 512GB स्टोरेज- ₹64,999

ऑफर भी जान लीजिए

अगर आप यह नया टैबलेट खरीदते हैं तो बैंक डिस्काउंट के जरिए ₹5,000 तक की बचत कर सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹54,999 हो जाती है. इसके साथ ही लिमिटेड पीरियड के लिए कंपनी OnePlus Stylo Pro स्टायलस फ्री दे रही है. यह टैबलेट Dune Glow और Sage Mist कलर में आप खरीद सकते हैं.

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