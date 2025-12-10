Advertisement
OnePlus Pad Go 2 First Impressions: तगड़ी बैटरी और AI टूल्स, जानिए इस धांसू टैबलेट की खास बातें

अपने पुराने मॉडल यानी Pad Go 2023 की तुलना में काफी आधुनिक डिजाइन के साथ आता है. इस बार कंपनी ने Pad 3 से डिजाइन इंस्पिरेशन लिया है, जिससे यह टैबलेट और ज्यादा प्रीमियम दिखता है. इसका सबसे बड़ा बदलाव है पीछे की तरफ कैमरे की पोजिशन. जहां पहले सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल बीच में होता था.

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:55 PM IST
OnePlus Pad Go 2 First Impressions: तगड़ी बैटरी और AI टूल्स, जानिए इस धांसू टैबलेट की खास बातें

OnePlus Pad Go 2 First Impressions: OnePlus एक बार फिर भारत में अपने बजट टैबलेट सेगमेंट को मजबूत करने की तैयारी में है. OnePlus Pad Go 2, जो 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, अपने पुराने मॉडल यानी Pad Go 2023 की तुलना में काफी आधुनिक डिजाइन के साथ आता है. इस बार कंपनी ने Pad 3 से डिजाइन इंस्पिरेशन लिया है, जिससे यह टैबलेट और ज्यादा प्रीमियम दिखता है. इसका सबसे बड़ा बदलाव है पीछे की तरफ कैमरे की पोजिशन. जहां पहले सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल बीच में होता था, अब इसे ऊपर कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया गया है. इससे टैबलेट टेबल पर फ्लैट रहता है और हिलता नहीं है. पीछे OnePlus का क्लासिक लोगो अभी भी सेंटर में दिया गया है, जो इसकी पहचान को बनाए रखता है.

डिस्प्ले अपग्रेड: 12.1-इंच 2.8K स्क्रीन और Dolby Vision का सपोर्ट
OnePlus Pad Go 2 में 12.1-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो 2.8K रेजॉल्यूशन और 284 PPI पिक्सेल डेंसिटी के साथ आता है. शुरुआती अनुभव में यह डिस्प्ले बेहद शार्प, कलरफुल और हाई कॉन्ट्रास्ट वाला लगा. टेक्स्ट भी काफी क्लियर नजर आया. कंपनी का दावा है कि डिस्प्ले 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है, जिससे धूप में भी यह आसानी से देखा जा सकता है. हालांकि स्क्रीन थोड़ी रिफ्लेक्टिव दिखाई दी, लेकिन लेगिबिलिटी अच्छी है. इसके अलावा, इसमें TÜV Rheinland Smart Care 4.0 सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो लंबे समय तक टैबलेट इस्तेमाल करने पर आंखों पर दबाव कम करता है. पूरी डिस्प्ले परफॉर्मेंस, कलर एक्यूरेसी और HDR टेस्ट आप हमारी फुल रिव्यू स्टोरी में देख सकेंगे.

प्रोसेसर, AI फीचर्स और 5G सपोर्ट का कॉम्बिनेशन
OnePlus Pad Go 2 में MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट दिया गया है. OnePlus का कहना है कि यह चिप आने वाले चार साल तक स्मूद परफॉर्मेंस देने में सक्षम है और इसे TUV SUD Fluency सर्टिफिकेशन मिला है. RAM और स्टोरेज की ऑफिशियल डिटेल्स कंपनी लॉन्च के समय ही बताएगी. सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है OnePlus का नया Open Canvas मल्टीटास्किंग इंटरफेस. बड़े डिस्प्ले के लिए डिजाइन किए गए इस इंटरफेस से यूजर आसानी से स्प्लिट-स्क्रीन मोड, विंडो रिसाइजिंग और स्वाइप जेस्चर से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. यह टैबलेट को लैपटॉप जैसी फील देने की कोशिश करता है.

इसके अलावा, Pad Go 2 का Shadow Black एडिशन OnePlus का पहला 5G टैबलेट होगा, जिससे यह स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और रिमोट वर्क करने वालों के लिए काफी उपयोगी बन जाता है. टैबलेट OnePlus Pad Go 2 Stylo को भी सपोर्ट करेगा, जो क्रिएटर्स और नोट-टेकर्स के लिए काफी फायदेमंद है.

कैमरा और बैटरी: लंबे समय तक चलने वाला पावर पैक
OnePlus Pad Go 2 में एक सिंगल रियर कैमरा मिलता है, जिसे नए डिजाइन में सेट किया गया है. कंपनी का दावा है कि इस बार कैमरा सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में काफी सुधार किया गया है. बैटरी की बात करें तो इसमें बड़ी 10,050mAh बैटरी दी गई है, जो 33W SUPERVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करती है. OnePlus का दावा है कि यह टैबलेट- 
- 15 घंटे वीडियो प्लेबैक
- 53 घंटे म्यूजिक
- 60 घंटे स्टैंडबाय जैसी बैटरी लाइफ देता है.

फाइनल इम्प्रेशन
शुरुआती नजर में OnePlus Pad Go 2 अपने बजट सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छे अपग्रेड लेकर आया है. बड़ा डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर, 5G सपोर्ट, AI फीचर्स और बड़ी बैटरी इसे काफी आकर्षक बनाते हैं. फुल रिव्यू में हम इसके कैमरा सैंपल, बैटरी टेस्ट और परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी शामिल करेंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

OnePlus Pad Go 2

