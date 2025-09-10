₹20,000 से भी कम कीमत में खरीदें ये Smart Tablet, जानें कहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कहीं छूट ना जाएं मौका
Advertisement
trendingNow12916535
Hindi Newsटेक

₹20,000 से भी कम कीमत में खरीदें ये Smart Tablet, जानें कहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कहीं छूट ना जाएं मौका

OnePlus Pad Go Discount: वनप्लस का धांसू टैबलेट OnePlus Pad Go खरीदने का सुनहरा मौका है. यह टैब 20,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध है. आइए जानते हैं इसके दमदार फीचर्स और कहां से खरीदें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹20,000 से भी कम कीमत में खरीदें ये Smart Tablet, जानें कहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कहीं छूट ना जाएं मौका

Bumper Discount on OnePlus Pad Go: आप सस्ते में एक पावरफुल और बेहतरीन फीचर्स वाला टैबलेट खरीदना चाहते हैं, तो Oneplus Pad Go आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस टैब के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन पर यह 20,000 रुपये से भी कम में ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं वनप्लस टैब के शानदार फीचर्स और कैसे एक्स्ट्रा ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. 

यह भी पढ़े: iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस दिन आएगा iOS 26 अपडेट, क्या आपका आईफोन करेगा सपोर्ट? यहां जानिए

Oneplus Pad Go की पावरफुल बैटरी

Add Zee News as a Preferred Source

इस टैबलेट में क्रॉस-स्क्रीन कनेक्शन और इंडस्ट्री लीडिंग 2.4K आई-केयर डिस्प्ले मिलता है. इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है. बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा स्लीक डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड दिया गया है. 

बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका
वनप्लस पैड गो के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल Amazon पर भारी छूट के बाद सिर्फ 19,999 रुपये में उपलब्ध है. अगर कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 2,250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. जिससे टैबलेट की कीमत घटकर और भी कम हो जाएगी. 

यह भी पढ़े: महंगा iPhone 17 Pro Max यहां मिल रहा ₹27,400 सस्ता! धक्का-मुक्की होने से पहले खरीद लाएं

Oneplus Pad Go के स्पेसिफिकेशन
वनप्लस के इस टैब में 11.35 इंच (28.85cm) का 2.4K Ultra-High Resolution डिस्प्ले दिया गया है, जो 7:5 ReadFit स्क्रीन रेशियो, 400 निट्स ब्राइटनेस 260 PPI के साथ मिलता है. बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए वनप्लस टैबलेट में  Oneplus Omnibearing Sound और Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स शामिल है. आंखों की सेफ्टी के लिए इसमें TUV Rheinland सर्टिफाइड लॉ ब्लू लाइट, Intelligent Brightness, DC Dimming और Bedtime Mode का सपोर्ट मिलता है. 

शानदार परफॉर्मेंस के लिए Oneplus Pad Go में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और Andriod OxygenOS 13.2 शामिल है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi और 4G LTE (Calling) का सपोर्ट मिलता है. पावर के लिए 8000mAh की बैटरी है, जो 514 घंटों का स्टैंडबाय टाइम और 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

OnePlus Pad Goamazon offer

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;