₹20,000 से भी कम कीमत में खरीदें ये Smart Tablet, जानें कहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कहीं छूट ना जाएं मौका

Bumper Discount on OnePlus Pad Go: आप सस्ते में एक पावरफुल और बेहतरीन फीचर्स वाला टैबलेट खरीदना चाहते हैं, तो Oneplus Pad Go आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस टैब के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन पर यह 20,000 रुपये से भी कम में ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं वनप्लस टैब के शानदार फीचर्स और कैसे एक्स्ट्रा ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

Oneplus Pad Go की पावरफुल बैटरी

इस टैबलेट में क्रॉस-स्क्रीन कनेक्शन और इंडस्ट्री लीडिंग 2.4K आई-केयर डिस्प्ले मिलता है. इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है. बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा स्लीक डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड दिया गया है.

बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका

वनप्लस पैड गो के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल Amazon पर भारी छूट के बाद सिर्फ 19,999 रुपये में उपलब्ध है. अगर कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 2,250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. जिससे टैबलेट की कीमत घटकर और भी कम हो जाएगी.

Oneplus Pad Go के स्पेसिफिकेशन

वनप्लस के इस टैब में 11.35 इंच (28.85cm) का 2.4K Ultra-High Resolution डिस्प्ले दिया गया है, जो 7:5 ReadFit स्क्रीन रेशियो, 400 निट्स ब्राइटनेस 260 PPI के साथ मिलता है. बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए वनप्लस टैबलेट में Oneplus Omnibearing Sound और Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स शामिल है. आंखों की सेफ्टी के लिए इसमें TUV Rheinland सर्टिफाइड लॉ ब्लू लाइट, Intelligent Brightness, DC Dimming और Bedtime Mode का सपोर्ट मिलता है.

शानदार परफॉर्मेंस के लिए Oneplus Pad Go में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और Andriod OxygenOS 13.2 शामिल है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi और 4G LTE (Calling) का सपोर्ट मिलता है. पावर के लिए 8000mAh की बैटरी है, जो 514 घंटों का स्टैंडबाय टाइम और 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.