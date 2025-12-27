9000mah बैटरी के साथ Oneplus ला रहा दमदार स्मार्टफोन, धांसू प्रोसेसर के साथ मिलेगा स्क्वॉयर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल

Oneplus Turbo 9000mah Battery: OnePlus कंपनी जल्द अपनी नई सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ मार्केट में तहलका मचाने जा रही है. कंपनी एक के बाद एक तगड़े सीरीज के स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है. Honor के 10,000mAh बैटरी के बाद अब वनप्लस भी अपने यूजर्स के लिए 9000mAh बैटरी वाला तगड़ा स्मार्टफोन लेकर आ रही है. OnePlus Turbo सीरीज में आने वाला यह स्मार्टफोन अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है. जबकी भारत में यह फोन OnePlus Nord 6 सीरीज के तौर पर उतारा जा सकता है.

प्री-बुकिंग शुरू

आपको बता दें की चीन के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर इस फोन को देखा गया है. कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग कंफर्म की है, लेकिन अभी लॉन्च डेट रिवील नहीं हुई हैं. मीडिया में फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी रिवील किए गए हैं. चीन में कंपनी ने OnePlus Turbo सीरीज की प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. यूजर्स इस सीरीज में आने वाले फोन को चीन में CNY 1 या 13 रुपये में बुक कर सकते हैं. यह कंपनी का मिड बजट स्मार्टफोन हो सकता है, जिसमें OnePlus 15 जैसा दिखने वाला स्क्वॉयर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- Smart TV भी हो सकता है हैक! ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान!

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus Turbo के संभावित फीचर्स

OnePlus Turbo सीरीज में आने वाले इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. इसमें आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज का प्रोसेसर मिल सकता है. कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो इसमें आपको OnePlus 15 जैसा दिखने वाला स्क्वॉयर शेप वाला कैमरा मिल सकता है.

9000mAh बैटरी के साथ जल्द होगा लॉन्च

वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन-डिस्प्ले पंच-होल कैमरा मिलेगा.पावर के लिए कंपनी फोन में आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है. भारत समेत यूरोपीय देशों में इसे OnePlus Nord 6 सीरीज के तौर पर पेश किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- अरट्टई नए पोल फीचर के साथ व्हाट्सएप को देगा टक्कर! श्रीधर वेंबु ने दी जानकारी