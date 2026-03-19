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Hindi Newsटेकचीनी OnePlus पर टूटा मुसीबतों का पहाड़! दुकानदारों ने खोला मोर्चा, नए पैंतरे से ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान

चीनी OnePlus पर टूटा मुसीबतों का पहाड़! दुकानदारों ने खोला मोर्चा, नए पैंतरे से ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान

ऑफलाइन रिटेलर्स (ORA) का आरोप है कि OnePlus अपना पूरा फोकस ऑनलाइन सेल्स पर शिफ्ट कर रहा है, जिससे दुकानदारों का भारी नुकसान हो रहा है. रिटेलर्स का दावा है कि ऑनलाइन फोकस बढ़ने से 90% स्टॉक अनधिकृत चैनलों (ग्रे मार्केट) में जा रहा है, जहाँ फर्जी इनवॉइस और GST चोरी जैसे काम हो रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:33 AM IST
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चीनी OnePlus पर टूटा मुसीबतों का पहाड़! दुकानदारों ने खोला मोर्चा, नए पैंतरे से ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान

OnePlus इस समय भारत में विवादों में घिरती नजर आ रही है. कंपनी के ऑफलाइन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि OnePlus अब तेजी से ऑनलाइन सेल्स की ओर बढ़ रही है, जिससे बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, रिटेलर्स का कहना है कि प्रोडक्ट की सप्लाई में लगातार गड़बड़ी हो रही है और कंपनी की तरफ से साफ जानकारी नहीं मिल रही. कई व्यापारियों ने OnePlus के स्टॉक में भारी निवेश किया था, लेकिन अब उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ऑनलाइन शिफ्ट से बढ़ी परेशानी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus ने अपने पार्टनर्स को संकेत दिया है कि अब ज्यादा स्टॉक ऑनलाइन चैनल के जरिए बेचा जाएगा. इस फैसले से ऑफलाइन मार्केट में बेचने वाले रिटेलर्स चिंतित हैं. Organised Retailers Association (ORA) ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और OnePlus इंडिया के CEO Robin Liu को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है. ORA का कहना है कि कंपनी और रिटेलर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप लगातार बढ़ रहा है.

रिटेलर्स का बढ़ता गुस्सा
ORA ने 17 मार्च को भेजे गए अपने तीसरे पत्र में कहा कि कंपनी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. इससे रिटेलर्स में नाराजगी और असमंजस बढ़ रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि पहले भी 14 और 25 फरवरी को इस मुद्दे पर कंपनी को लिखा गया था, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई. इस चुप्पी को रिटेलर्स ने “चिंताजनक” बताया है.

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ग्रे मार्केट का बढ़ता खतरा
ORA ने चेतावनी दी है कि अगर OnePlus ऑनलाइन सेल्स पर ज्यादा फोकस करता है, तो इससे ग्रे मार्केट तेजी से बढ़ सकता है. एसोसिएशन के मुताबिक, ऐसे मामलों में 90% तक स्टॉक अनऑथराइज्ड चैनलों में पहुंच सकता है. इन चैनलों में फर्जी बिलिंग, गलत तरीके से कैशबैक क्लेम करना और GST से जुड़े गलत फायदे उठाने जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं. इससे न सिर्फ बाजार में कीमतें बिगड़ती हैं, बल्कि सरकार को भी नुकसान हो सकता है.

ग्राहकों के लिए भी खतरा
इस स्थिति का असर सिर्फ रिटेलर्स पर ही नहीं, बल्कि ग्राहकों पर भी पड़ सकता है. ORA का कहना है कि कई बार ग्राहक अनजाने में ऐसे डिवाइस खरीद सकते हैं जो पहले से एक्टिवेटेड हों या अनऑथराइज्ड चैनल से आए हों. इससे वारंटी और सर्विस से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिससे यूज़र का अनुभव खराब हो सकता है.

OnePlus से जवाब की मांग
ORA ने OnePlus से अपील की है कि वह भारत में अपनी रणनीति को लेकर साफ बयान दे और रिटेलर्स के साथ बातचीत शुरू करे. एसोसिएशन का कहना है कि बिजनेस प्लानिंग के लिए स्पष्टता बेहद जरूरी है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक OnePlus की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

Oppo और Realme का असर
OnePlus, Oppo का सब-ब्रांड है और हाल ही में कंपनी ने Realme के साथ अपने ऑपरेशन को इंटीग्रेट करना शुरू किया है. इस बदलाव का असर सेल्स और सपोर्ट टीम्स पर भी पड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme भी अब ऑनलाइन सेल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है और कंपनी के कई कर्मचारियों को नई स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करने को कहा गया है. कुछ कर्मचारियों से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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