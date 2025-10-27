OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी! OxygenOS 16 लाया शानदार AI फीचर्स और ग्लास-जैसा डिजाइन

Trending Photos
OnePlus ने हाल ही में अपने नए OxygenOS 16 की घोषणा की है, जो Android 16 पर आधारित है. इस नए अपडेट में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं जिनमें बेहतर विजुअल्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और AI से लैस फीचर्स शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि यह अपडेट यूजर एक्सपीरियंस को एकदम नया रूप देगा और स्मार्टफोन इस्तेमाल को पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाएगा.
नया डिजाइन और कस्टमाइजेशन फीचर्स
OxygenOS 16 में “Revamped Visuals and Customisation” का खास जिक्र किया गया है.
1. Liquid Glass Design
यह नया डिजाइन सिस्टम में Gaussian Blur Effects जोड़ता है जिससे फोन का इंटरफेस एक ग्लास-जैसा ट्रांसपेरेंट लुक देता है. इससे फोन की स्क्रीन और ऐप्स अधिक स्मूथ और प्रीमियम लगते हैं.
2. Translucent Floating Bar
यह एक ट्रांसपेरेंट फ्लोटिंग बार है जो अब Photos ऐप, होम स्क्रीन सर्च बार, ऐप ड्रॉअर, और रीसेंट स्क्रीन में दिखेगा. इसका डिजाइन Apple iOS 26 से मिलता-जुलता है, जिससे OnePlus का इंटरफेस पहले से ज्यादा मॉडर्न लगेगा. यह अपडेट नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होना शुरू होगा.
OxygenOS 16 Rollout Timeline (अपडेट कब और किन फोन्स में आएगा)
नवंबर 2025- OnePlus 13, 13R, 13 Pro, 13 CE, OnePlus Open, OnePlus Pad 2
दिसंबर 2025- OnePlus 11R 5G, 11 CE 5G, Nord CE 5G, Nord CE 5G Lite
Q1 2026- OnePlus 10 Pro 5G, 10 CE 5G, OnePlus Pad Lite
अन्य eligible डिवाइसेज में शामिल हैं
OnePlus 12 Series, OnePlus 11 Series, OnePlus Nord 5, 4, 3 5G, Nord CE 5/4 Series और OnePlus Pad 3, Pad 2, Pad. कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी डिवाइसेज को इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा.
OxygenOS 16 के मुख्य फीचर्स
1. Breathe With You
यह थीम कोर सिस्टम की सुंदरता और फ्लूइडिटी को बेहतर बनाती है, ताकि यूजर को एक स्मूथ और एकसमान एक्सपीरियंस मिले.
2. Thrive With Free Expression
यह यूजर्स को अपने फोन को पर्सनलाइज करने की अधिक आजादी देता है — जैसे कि कलर, थीम, और आइकॉन स्टाइल को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करना.
Customisable Quick Settings
अब Quick Settings Panel पहले से ज्यादा यूजर-फ्रेंडली हो गया है. यूजर अब अपने Quick Tiles को एडिट कर सकते हैं. इसके अलावा एडिट और मेनू बटन को नीचे से हटाकर ऊपर किया गया है ताकि उन्हें एक्सेस करना आसान हो.
AI Integration: और भी स्मार्ट हुआ OnePlus
Private Computing Cloud
अब आपका डेटा फोन पर ही लोकली प्रोसेस होगा, जिससे प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी और बेहतर हो जाएगी. कोई थर्ड पार्टी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगी.
AI Writer Toolkit
यह टूल ईमेल ड्राफ्ट करने, माइंड मैप बनाने, सोशल मीडिया कैप्शन लिखने, टेक्स्ट सुधारने और चार्ट तैयार करने में मदद करेगा. यानी यह एक ऑल-इन-वन AI राइटिंग असिस्टेंट है.
Mind Space
यह फीचर आपके सभी डिजिटल नोट्स, लिंक्स, और टास्क्स को एक ही जगह ऑर्गनाइज करता है, ताकि आप अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें.
Live Alerts और Updates
Live Alerts फीचर अब और ज्यादा स्मार्ट हो गया है. यह सेल्फी कैमरा कटआउट के पास दिखेगा और इसमें रियल-टाइम अपडेट्स आएंगे. उदाहरण के लिए — अब Google Maps से टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन और डेस्टिनेशन डिस्टेंस सीधे Live Alerts सेक्शन में दिखाई देगा.