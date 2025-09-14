त्यौहारों के सीजन में करने जा रहे हैं फोन की खरीददारी? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना पछताएंगे!
त्यौहारों के सीजन में करने जा रहे हैं फोन की खरीददारी? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना पछताएंगे!

Online Smartphone Purchase: त्यौहारों के सीजन में स्मार्टफोन खरीदना हर किसी के लिए अच्छा मौका होता है. कई ई-कॉमर्स साइट्स भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ सेल भी शुरू होने वाली हैं. लेकिन खरीददारी करने के दौरान जल्दीबाजी या छोटी-छोटी गलतियों के कारण लोगों को बाद में पछताना पड़ता है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वो आम गलतियां जिनसे बचकर आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और पैसों की भी बचत कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:33 PM IST
त्यौहारों के सीजन में करने जा रहे हैं फोन की खरीददारी? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना पछताएंगे!

Online Smartphone Purchase: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इस बार 23 सिंतबर से अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल शुरू होने जा रहे हैं. त्यौहारों के मौके पर बहुत सारे ऑफर्स के साथ सेल आते हैं. अगर आप भी इन सेल में स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहा हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. स्मार्टफोन खरीदते समय फायदे में रहने के लिए स्मार्ट तरीका भी अपनाना चाहिए, नहीं तो फोन के साथ मुसीबत फ्री में आ जाती है! बहुत से लोग सेल में जल्दीबाजी में या फिर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से बाद में पछताते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको वो 6 आम गलतियां बताएंगे, जिन्हें करने से बचकर आप न सिर्फ सही फोन लेते हैं बल्कि पैसों की भी बचत कर सकते हैं.
 
सिर्फ डिस्काउंट देखकर खरीददारी करना
ऑनलाइन सेल का दौर लगभग-लगभग फिर से शुरू हो गया है. कई सारे प्लेटफॉर्म पर बड़े-बड़े ऑफर मिल रहे हैं. Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर 23 सिंतबर से सेल स्टार्ट हो रही हैं, जिनके साथ ही डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव डील्स का शोर मच रहा है. लेकिन इसी शोर में बहुत बार कस्टमर जल्दीबाजी में फैसले लेकर गलती कर बैठते हैं. इन्हीं में से एक है सेल में फोन पर मिलने वाला भारी डिस्काउंट देखकर तुरंत फैसला लेना. यह जरूरी नहीं कि हर डील वाकई में फायदेमंद हो. कई बार पुराने मॉडल को कंपनी कम कीमत पर बेचती है, जिसकी परफॉर्मेंस या अपडेट सपोर्ट ज्यादा दिनों तक नहीं मिलता है. ऐसे में जरूरी है कि हमेशा फोन से लेने से पहले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट और यूजर रिव्यू देखकर ही खरीदी करें.

लिमिटेड टाइम ऑफर के प्रेशर में आना
सेल में बहुत सी डील्स लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं. इन डील्स को देखने के बाद कस्टमर पर प्रेशर बन जाता है कि अभी नहीं लिया तो बाद में कीमत बढ़ जाएगी. इस जल्दबाजी में वे अक्सर बिना ठीक से चेक किए डिवाइस खरीद लेते हैं. कई बार तो यह फैसला सही होता है लेकिन कई बार यह गलत भी साबित हो जाता है. ऐसे ऑफर्स में भी पहले अपने ऑप्शनों की तुलना करें फिर ही ऑर्डर करें.

अपनी जरूरत को ध्यान न देना
स्मार्टफोन लेते समय बहुत से लोग सिर्फ बड़े और महंगे फीचर्स देखकर फोन लेते हैं. जैसे 200MP कैमरा या 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट. बहुत बार यूजर को इन फीचर्स की जरूरत होती भी नहीं है. लेकिन इन फीचर्स के चक्कर में महंगा फोन खरीद लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि फोन खरीदते समय अपने यूजेस, बजट और जरूरत को ध्यान में रखें.

एक्सचेंज ऑफर या बैंक ऑफर ने ध्यान देना

सेल के दौरान बहुत बार पुराने फोन के बदले एक्सचेंज डिस्काउंट या कुछ खास बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक मिलता है. लेकिन कई लोग इन ऑफर्स की शर्तों को ध्यान से नहीं पढ़ते जिसके कारण से वे इनका लाभ भी नहीं ले पाते हैं. इसलिए किसी भी ऑफर का लाभ लेने से पहले उसके सभी शर्तें अच्छे से समझ लें.

ऑनलाइन रिव्यू
कई बार कुछ फोन मॉडल्स को ऑनलाइन ज्यादा ऐड किया जाता है लेकिन इनमें से बहुत से रिव्यू भी नकली हो सकते हैं. इससे खरीददारों को सही जानकारी नहीं मिलती है और वे जल्दी में आकर गलत फैसला ले बैठते हैं. ऐसे में हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के रिव्यू देखें और सोशल मीडिया के हाइप के बजाय फोन के फीचर्स पर ध्यान दें.

ध्यान से पढ़ें रिटर्न पॉलिसी और वारंटी
कई बार नया फोन खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी निकल आती है, लेकिन अगर आप रिटर्न या वारंटी के नियमों को ध्यान से नहीं पढ़े तो बाद में परेशानी हो सकती है. इसलिए फोन लेने से पहले हमेशा रिटर्न, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और वारंटी की पूरी जानकारी पढ़ लेना जरूरी है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Online Smartphone Purchase
discount smartphone offers
Festive season offers

