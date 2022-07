New Technology: किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले जरूर करें ये काम, मिनटों में चल जाएगा असली और नकली का पता

How to Check Website is Original or Duplicate: पिछले कुछ साल में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. इन ठगी में फर्जी या डमी वेबसाइट बनाकर जालसाजी के भी कई मामले शामिल हैं. फर्जी वेबसाइट बनाकर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. कई मामलों में डेटा हैक किया जाता है तो कुछ में पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है. कुल मिलाकर जानकारी के अभाव और फर्जी वेबसाइट को पकड़ने वाले सिस्टम के अभाव में लोग साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंसते भी जा रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर राहत की खबर आई है. इंजीनियरों ने एक ऐसा वेबसाइट-चेकिंग टूल लॉन्च किया है, जिससे आप किसी वेबसाइट पर जाने से पहले चेक कर सकते हैं कि उक्त साइट सही है या गलत.

इस तरह काम करेगा यह टूल

रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए टूल की खास बात ये है कि यह यूजर्स को किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दर्ज करने का विकल्प देता है, ताकि यह चेक किया जा सके कि उक्त वेबसाइट वास्तविक है या स्कैम. इस प्रोसेस में यह टूल वेबसाइट को एक ट्रस्ट स्कोर देता है. यह टूल इंटरनेट सेफ्टी ग्रुप ‘गेट सेफ ऑनलाइन’ की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है, जो फ्रॉड प्रिवेंशन सर्विस सिफास के साथ काम करता है. इसमें स्कोर की गणना 40 से अधिक डेटा स्रोतों और मैलिशियस वेबसाइट रिपोर्ट के आधार पर एक एल्गोरिदम द्वारा की जाती है. यूजर्स को बस ऊपर बताई गई वेबसाइट के एड्रेस में उस वेबसाइट को टाइप करना होगा, जिसके बारे में वह पता करना चाहते हैं. इसके बाद उनके सामने उस वेबसाइट के बारे में सही या गलत की जानकारी मिल जाएगी. यह टूल चेक करता है कि क्या उक्त वेबसाइट फ़िशिंग या मैलवेयर के लिए तो रिपोर्ट नहीं किया गया है.

ठगों के जाल में फंसने से बचाएगा

‘गेट सेफ ऑनलाइन’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी नीट का कहना है कि, '15 से हम लोग इंडिविजुअल और छोटे व्यवसायों के लिए ऑनलाइन सेफ्टी एडवाइज मुहैया करा रहे हैं. हमारा मकसद लोगों को इंटरनेट के यूज के दौरान सेफ रखना है. इसी मकसद से इस टूल पर काम किया गया है. वहीं, सिफास के मुख्य कार्यकारी माइक हेली ने कहा कि, 'ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चल रही लड़ाई में यूजर्स की सहायता करने के लिए यह एक बेहतरीन टूल है. आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वह विश्वसनीय है या नहीं, इसकी तुरंत जांच करने में सक्षम होने से, आप ऑनलाइन सुरक्षित हो सकते हैं और अवैध वेबसाइटों के जाल में फंसने से बच सकते हैं.'

