Online Gaming Bill 2025: गेमिंग की दुनिया में क्रांति या तबाही? चौंकाने वाले दिखे फायदे, नुकसान भी खतरनाक!

संसद में 'The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025' बिल पास किया गया है. इस कानून का मकसद है कि ई-स्पोर्ट्स और दोस्तों के साथ खेले जाने वाले सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसमें ये भी तय किया गया है कि जो गेम्स असली पैसे से खेले जाते हैं या ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है, उन पर रोक लगाई जाएगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग गेमिंग की लत में न पड़ें, पैसों का नुकसान न हो और सुरक्षा भी बनी रहे.

क्यों लाया गया ये बिल-

1. गेम्स को बढ़ावा देना: ऐसे गेम्स जो पढ़ाई से जुड़े हों या दोस्तों के साथ मजे के लिए खेले जाएं. जैसे ई-स्पोर्ट्स या सुरक्षित सोशल गेम्स को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है.

2. खतरनाक गेम्स पर रोक: वो गेम्स जिनमें असली पैसे लगते हैं- जैसे ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर रोक लगाई जाएगी, ताकि लोग इनकी लत में न पड़ें और पैसों का नुकसान न हो.

3. सुरक्षा पर ध्यान: खासकर बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, गलत लेन-देन और दूसरे साइबर खतरों से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया है.

4. नई सोच और गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा: भारत में गेम बनाने वाली कंपनियों को सही दिशा देने के लिए नियम बनाए जाएंगे ताकि वे जिम्मेदारी से काम करें और देश का गेमिंग सेक्टर आगे बढ़े.

बिल के प्रावधान

1. ई-स्पोर्ट्स को खेल की तरह मान्यता: अब ई-स्पोर्ट्स को भी बाकी खेलों की तरह मान्यता दी जाएगी. खेल मंत्रालय इसके लिए नियम बनाएगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा और ट्रेनिंग देने वाली जगहों और रिसर्च सेंटर्स को मदद भी देगा.

2. सोशल और एजुकेशन के गेम्स को बढ़ावा: सरकार ऐसे गेम्स को रजिस्टर और सपोर्ट कर सकती है जो बच्चों और युवाओं की उम्र के हिसाब से सही हों और जिनसे उनकी स्किल, संस्कृति की समझ और डिजिटल जानकारी बढ़े.

3. ऑनलाइन मनी गेम्स: जो ऑनलाइन गेम्स असली पैसे से खेले जाते हैं, उनके प्रचार और पैसों के लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. अगर कोई गैरकानूनी वेबसाइट या ऐप ऐसा कर रही है तो उसे ब्लॉक किया जाएगा.

4. गेमिंग पर नजर रखने वाली संस्था: केंद्र सरकार एक खास संस्था बनाएगी जो ऑनलाइन गेम्स पर नजर रखेगी, किस गेम को किस कैटेगरी में रखना है ये तय करेगी, पैसे वाले गेम्स की पहचान करेगी, लोगों की शिकायतों का हल निकालेगी और जरूरी नियम बनाएगी.

अपराध और दंड

इस कानून में सजा और जुर्माने से जुड़ी बातें आम भाषा में कुछ इस तरह समझी जा सकती हैं-

1. पैसे वाले गेम्स चलाने पर सजा: अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा देता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं.

2. प्रमोशन करने पर सजा: अगर कोई मनी गेम्स का प्रमोशन करता है तो उसे 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

3. पैसे से जुड़े लेन-देन पर सजा: अगर मनी गेम्स से जुड़ा कोई वित्तीय लेन-देन करता है तो उसे भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

4. अपराध: अगर कोई शख्स बार-बार इसी अपराध को करता है तो उसे 3-5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

5. गंभीरता: कुछ अपराधों को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी.

6. अधिकार: अधिकारी डिजिटल या असली संपत्ति की तलाशी ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जब्त भी कर सकते हैं.

7. बिना वॉरंट: कुछ मामलों में अधिकारी सीधे किसी भी जगह पर जाकर तलाशी ले सकते हैं और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं.

8. जिम्मेदारी: अगर कोई कंपनी ऐसा अपराध करती है तो उसके अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे. ऐसे में ये साबित करना जरूरी होगी कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी.

9.राहत: जो लोग कंपनी के फैसलों में सीधे शामिल नहीं होते, जैसे स्वतंत्र या गैर-कार्यकारी निदेशक तो उन्हें सजा से बचाया जाएगा.

बिल के फायदे

इस कानून के जरिए सरकार कुछ बड़े फायदों की उम्मीद कर रही है-

1. क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा: भारत को ऐसा देश बनाना है जो गेमिंग के मामले में दुनियाभर में गेम्स बनाए, एक्सपोर्ट करे, नए आइडियाज लाएं और लोगों को काम के मौके दें.

2. युवाओं के लिए आगे बढ़ने का मौका: ऐसे गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा जिनमें स्किल की जरूरत होती है, जैसे ई-स्पोर्ट्स, ताकि युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकें और कुछ अच्छा सीख सकें.

3. परिवारों की सुरक्षा: ये कानून ऐसे गेम्स से लोगों को बचाएगा जिनमें असली पैसे लगते हैं और जो नुकसान या लत का कारण बन सकते हैं.

4. दुनिया में भारत की पहचान: भारत को जिम्मेदारी से गेमिंग और डिजिटल नीतियों को अपनाने वाला देश बनाना है, ताकि दुनिया में इसकी एक मजबूत और सकारात्मक छवि बने.

विपक्ष ने की बिल की आलोचना

विपक्षी नेताओं ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर सरकार की आलोचना की है. उनका कहना है कि ये बिल जल्दीबाजी में लाया जा रहा है, इसमें जरूरी लोगों से सलाह नहीं ली गई और इससे रेगुलेशन कमजोर हो सकता है.

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है 'The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025' वो बिना इंडस्ट्री से बात किए पेश किया जा रहा है. ये एक जल्दबाजी वाला कदम है जो उल्टा असर डाल सकता है. सरकार को चाहिए कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजे और जनता की राय लेकर आगे बढ़े, ताकि फैसला संतुलित और समझदारी भरा हो.'

कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि किसी चीज को पूरी तरह बैन करने से बेहतर है कि उसे रेगुलेट किया जाए. उन्होंने कहा, 'रेगुलेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं. अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो लोग चीन या दूसरे देशों के सर्वर पर गेम खेलेंगे, जहां हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे.'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संसद में इस मुद्दे पर ठीक से बहस नहीं हो रही है. उन्होंने कहा, 'मेरे हिसाब से कई देशों ने इस विषय पर गहराई से रिसर्च की है और पाया है कि ऑनलाइन गेमिंग को लीगल और टैक्स के दायरे में लाने से सरकार को अच्छा फंड मिलता है, जिसे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है, लेकिन संसद ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए ये बिल बिना किसी सही चर्चा के पास हो सकता है.'

बिल के नुकसान

इस बिल को लेकर विपक्षी नेताओं ने कई चिंताएं जताई हैं. जैसे-

1. नौकरियों पर असर: प्रियंक खड़गे का कहना है कि देश में 2,000 से ज्यादा गेमिंग स्टार्टअप्स और करीब 2 लाख लोग जो IT, AI और डिजाइन जैसे कामों में लगे हैं, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

2. विदेशी निवेश घटेगा: कार्ति चिदंबरम ने तो कहा कि कुल मिलाकर 4 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है. कार्ति चिदंबरम ने चेतावनी दी कि इस कानून की वजह से भारत में 6 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश रुक सकता है और लोग विदेशी ऐप्स या वेबसाइट्स पर गेम खेलने चले जाएंगे.

3. टैक्स में नुकसान: उनका कहना है कि भारत को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जो अभी GST और इनकम टैक्स के रूप में मिलता है. फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST और जीत की रकम पर 30% टैक्स लगता है.

4. गैरकानूनी गेमिंग का खतरा: अगर भारत में ऐसे गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाई गई तो लोग बिना किसी नियंत्रण वाले प्लेटफॉर्म्स पर खेलने लगेंगे, जिससे अवैध कामों का खतरा बढ़ सकता है.

5. सुरक्षा पर असर: विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और डेटा चोरी जैसे कामों में हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

6. गेमिंग इंडस्ट्री का नुकसान: प्रियंक खड़गे ने कहा कि हर साल विज्ञापन, डेटा सेंटर, स्पॉन्सरशिप और साइबर सुरक्षा पर करीब 7,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. अगर ये सब खत्म हो गया तो भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की तरक्की रुक सकती है.

7. जल्दबाजी: नेताओं का कहना है कि बिना इंडस्ट्री से बात किए सीधे प्रतिबंध लगाने से उल्टा असर हो सकता है. इससे न सिर्फ अवैध बाजार बन सकते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.