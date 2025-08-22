Dream 11, MPL और Zupee की दुकान हुई बंद! जानिए कैसे निकाल सकते हैं फंसा हुआ पैसा

Online Gaming Bill 2025: भारत की संसद में ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) बिल, 2025 पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है. इस बिल के लागू होते ही देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियां- Dream11, MPL और Zupee ने अपने सभी पैसे वाले गेम्स (Real-Money Games) बंद कर दिए हैं.

कंपनियों ने क्यों उठाया यह कदम?

बिल के मुताबिक, अब रियल मनी गेमिंग को सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा बताया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैसों वाले गेम्स से युवाओं में नशे जैसी लत लग जाती है और परिवारों की पूरी बचत खत्म हो जाती है. अनुमान है कि अब तक 45 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपये डूब चुके हैं. इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने नियम बनाए और कंपनियों को मजबूरन अपने गेम्स बंद करने पड़े.

सबसे पहले किसने बंद किए गेम?

सबसे पहले MPL (Mobile Premier League) ने घोषणा की कि वह भारत में सभी पैसे वाले गेम्स बंद कर रहा है. इसके तुरंत बाद Dream Sports (Dream11 की पैरेंट कंपनी) ने 20 अगस्त को कर्मचारियों को बताया कि देश में सभी कैश गेम्स बंद होंगे. इसी तरह Zupee ने भी पेड गेम्स को बंद करने का ऐलान कर दिया. हालांकि, Zupee के फ्री गेम्स जैसे Ludo Supreme, Ludo Turbo और Snakes & Ladders पहले की तरह चलते रहेंगे.

Dream11 से फंसा पैसा कैसे निकालें?

फिलहाल Dream11 ने पैसों की निकासी को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन सामान्य तरीका यही है:

• अपने Dream11 अकाउंट में लॉग इन करें.

• My Balance सेक्शन खोलें.

• Winnings पर क्लिक करें.

• Withdraw बटन दबाएं.

• अमाउंट दर्ज करें (₹200 से ₹2,00,000 तक).

• Submit पर क्लिक करें.

• पैसा बैंक अकाउंट में IMPS या NEFT से ट्रांसफर हो जाएगा.

ध्यान रहे – अकाउंट KYC वेरिफाइड होना चाहिए और विदड्रॉ के लिए मिनिमम ₹200 बैलेंस होना जरूरी है.

MPL से पैसा कैसे निकालें?

1. KYC पूरा करें – यह सिर्फ एक बार करना होता है.

2. बैंक अकाउंट लिंक करें – ऐप के वॉलेट पेज से.

3. Withdraw पर क्लिक करें.

4. बैंक अकाउंट और रकम चुनें.

5. कन्फर्म करें.

अगर पैसे अटक जाएं तो –

• Transaction History चेक करें.

• Customer Support से संपर्क करें.

• कभी-कभी सर्वर रीस्टार्ट के बाद पैसा अपने आप रिलीज हो जाता है.

नया बिल और इसका असर

बिल में ऑनलाइन गेमिंग को तीन हिस्सों में बांटा गया है-

1. E-Sports – इसे बढ़ावा मिलेगा.

2. Online Social Gaming – इसे भी प्रमोट किया जाएगा.

3. Online Money Gaming – इस पर सख्त रोक लगाई गई है.

WHO ने भी इसे Gaming Disorder घोषित किया है. यही वजह है कि सरकार ने इसे कंट्रोल में लाने के लिए बिल पास किया है.

FAQs

Q1. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्यों लाया गया?

ताकि रियल मनी गेमिंग से होने वाले नुकसान, लत और वित्तीय खतरे को रोका जा सके.

Q2. क्या Dream11 और MPL ने हमेशा के लिए गेम बंद कर दिए हैं?

फिलहाल सभी पैसे वाले गेम्स बंद कर दिए गए हैं. फ्री गेम्स और ई-स्पोर्ट्स पर कोई असर नहीं है.

Q3. फंसा हुआ पैसा कैसे निकलेगा?

यूजर्स Dream11 और MPL ऐप से सामान्य प्रक्रिया द्वारा पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं. कंपनियां दावा कर रही हैं कि वे सभी यूजर्स का बैलेंस वापस करेंगी.

Q4. Zupee के कौन से गेम चालू रहेंगे?

Zupee के फ्री गेम्स जैसे Ludo Supreme, Ludo Turbo और Snakes & Ladders चलते रहेंगे.