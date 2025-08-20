Online Gaming Bill FAQ: क्या बैन हो जाएगा Dream11? जानिए हर सवाल के जवाब

Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंग का बाजार भारत में तेजी से बढ़ा है. हर दिन टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन दिखते हैं जिनमें कहा जाता है – “दो घंटे में करोड़पति बन जाइए”. लोग इस लालच में अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं और बाद में नुकसान झेलते हैं. इसी पर रोक लगाने के लिए मोदी कैबिनेट ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है?

यह बिल उन ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने के लिए लाया गया है जिनमें लोग पैसा लगाते हैं या सट्टेबाजी करते हैं. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐप अगर मनी ट्रांजेक्शन कराएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

इस बिल में किन गेम्स पर बैन लगेगा?

• पैसे लगाकर खेले जाने वाले गेम्स (जैसे फैंटेसी लीग, बेटिंग गेम्स) पर रोक लगेगी.

• ऐसे ऐप्स जो लोगों से पैसे लगवाते हैं और जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं.

किन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा?

• सोशल गेम्स जैसे लूडो, कैंडी क्रश, पब्जी, BGMI आदि.

• ई-स्पोर्ट्स यानी स्किल-बेस्ड गेमिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

इससे भारतीय गेमिंग स्टार्टअप्स और नए ऐप्स को फायदा होगा.

कानून तोड़ने पर क्या सजा मिलेगी?

• ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस चलाने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना.

• विज्ञापन नियम तोड़ने वालों को 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये का जुर्माना.

• बार-बार नियम तोड़ने वालों को 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना.

क्या गेम खेलने वाले यूज़र्स को भी सजा मिलेगी?

नहीं... इस बिल में खिलाड़ियों को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित (Victim) माना गया है. सजा सिर्फ उन्हीं को होगी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाते हैं या बढ़ावा देते हैं.

सरकार ने ये कदम क्यों उठाया?

1. लोग लालच में आकर अपनी कमाई गंवा देते हैं.

2. मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ती हैं.

3. कई लोग हारकर आत्महत्या तक कर लेते हैं.

4. ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों में भी होता है.

5. सरकार ई-स्पोर्ट्स और भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है.

क्या ड्रीम-11 जैसे ऐप्स पर भी बैन लगेगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है. बिल में साफ कहा गया है कि ट्रांजेक्शन और बेटिंग वाले ऐप्स बैन होंगे. ऐसे में ड्रीम-11 और उन सभी ऐप्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिनमें पैसे लगाकर टीम बनाई जाती है. हालांकि, इसका अंतिम फैसला संसद में बिल पास होने और नियम बनने के बाद ही साफ होगा.

FAQs

Q1. क्या यह बिल संसद में पास हो चुका है?

अभी इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.

Q2. क्या सभी ऑनलाइन गेम्स बैन होंगे?

नहीं, सिर्फ पैसे वाले गेम्स. सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा.

Q3. क्या ड्रीम-11 बैन होगा?

संभावना है, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं. लेकिन अंतिम फैसला कानून लागू होने पर होगा.

Q4. क्या खिलाड़ियों को जेल होगी?

नहीं, खिलाड़ियों को पीड़ित माना जाएगा. सजा सिर्फ ऑपरेटर्स और एडवरटाइजर्स को मिलेगी.