Online Gaming Bill: अब शुरू हुआ छंटनियों का दौर, MPL भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को करेगा Fire
Hindi Newsटेक

Online Gaming Bill: अब शुरू हुआ छंटनियों का दौर, MPL भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को करेगा Fire

MPL layoffs 2025: इस फैसले का सीधा असर देश की कई बड़ी स्टार्टअप कंपनियों पर पड़ा है. सबसे ज्यादा झटका लगा है मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) को, जिसने घोषणा की है कि वह अपने घरेलू कर्मचारियों में से करीब 60% यानी लगभग 300 लोगों की छंटनी करेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:58 AM IST
Online Gaming Bill: अब शुरू हुआ छंटनियों का दौर, MPL भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को करेगा Fire

भारत सरकार ने हाल ही में रीयल-मनी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है. इस फैसले का सीधा असर देश की कई बड़ी स्टार्टअप कंपनियों पर पड़ा है. सबसे ज्यादा झटका लगा है मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) को, जिसने घोषणा की है कि वह अपने घरेलू कर्मचारियों में से करीब 60% यानी लगभग 300 लोगों की छंटनी करेगी.

सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने यह बैन उन पेड गेम्स पर लगाया है जिनमें पैसा लगाया जाता है, जैसे फैंटेसी क्रिकेट, पोकर और रम्मी. सरकार का मानना है कि ऐसे गेम्स युवाओं को लत और आर्थिक नुकसान की ओर धकेल सकते हैं. इससे एक तेजी से बढ़ते सेक्टर को बड़ा झटका लगा है, जो साल 2029 तक लगभग 3.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद थी. इस इंडस्ट्री में Tiger Global और Peak XV Partners जैसे बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया था.

MPL पर सबसे ज्यादा असर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, MPL अपने कई विभागों में छंटनी करने जा रहा है. इसमें ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और लीगल टीम्स शामिल हैं.
MPL के CEO साई श्रीनिवास ने एक आंतरिक ईमेल में इस फैसले को “भारी मन से लिया गया कदम” बताया. उन्होंने कहा कि भारत, जो कभी कंपनी की 50% कमाई का हिस्सा था, अब नजदीकी समय में आय नहीं देगा. पिछले साल कंपनी की भारत से आमदनी करीब 100 मिलियन डॉलर थी. अब MPL अपना फोकस फ्री-टू-प्ले गेम्स और अंतरराष्ट्रीय बाजारों—जैसे अमेरिका, यूरोप और ब्राजील—में शिफ्ट करना चाहता है.

इंडस्ट्री पर असर
MPL अकेली कंपनी नहीं है जिस पर यह बैन भारी पड़ा है. उसका प्रतिद्वंद्वी Dream11, जिसकी वैल्यूएशन करीब 8 बिलियन डॉलर है, ने भी फैंटेसी क्रिकेट सेवाएं बंद कर दी हैं. कई प्लेटफॉर्म्स ने पेड सर्विसेस रोक दी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ A23 ने कानूनी रूप से सरकार के फैसले को चुनौती दी है. वहीं, MPL और Dream11 ने अभी तक कोई कानूनी कदम उठाने का फैसला नहीं किया है.

निवेशकों और भविष्य की चिंता
MPL, जिसे 2021 में Peak XV Partners (पहले Sequoia Capital India) का समर्थन मिला था, उस समय 2.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंच गया था.
अब कंपनी का दिशा बदलना भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है—क्या स्किल-बेस्ड गेम्स का भविष्य खतरे में है और सरकार इस सेक्टर को कैसे रेग्युलेट करेगी?

FAQs

Q1: सरकार ने किन गेम्स पर बैन लगाया है?
Ans: फैंटेसी क्रिकेट, रम्मी और पोकर जैसे रीयल-मनी गेम्स पर.

Q2: MPL ने कितने कर्मचारियों को निकाला है?
Ans: लगभग 300 कर्मचारी यानी 60% वर्कफोर्स.

Q3: MPL का अब फोकस किस पर होगा?
Ans: फ्री-टू-प्ले गेम्स और इंटरनेशनल मार्केट्स (अमेरिका, यूरोप, ब्राजील).

Q4: क्या अन्य कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं?
Ans: हां, Dream11 और A23 जैसी बड़ी कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

MPL layoffs

;