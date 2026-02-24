ऑनलाइन प्यार या मीठा जहर? 'I Love You' बोलकर खाली कर रहे हैं बैंक अकाउंट; रोमांस स्कैम का वो सच जो आपको रुला देगा

Romance Scam Warning Signs: ऑनलाइन डेटिंग आजकल कई लोगों के लिए नई शुरुआत जैसा लगता है. नए लोगों से मिलना, बातें करना और कभी-कभी भावनात्मक जुड़ाव भी बन जाना. लेकिन डिजिटल दुनिया हमेशा दिल और फूलों जैसी नहीं होती. रोमांस स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ये ठग हर उम्र के लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन खासकर बुजुर्ग, हाल ही में तलाकशुदा या जीवनसाथी खो चुके लोग ज्यादा असुरक्षित माने जाते हैं. स्कैमर्स जानते हैं कि अकेलापन इंसान को ज्यादा भरोसेमंद बना सकता है. वे पहले भावनाओं पर हमला करते हैं, पैसे बाद में मांगते हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सतर्क रहना और जल्दबाजी में फैसले न लेना बेहद जरूरी है.

एक सच्ची कहानी से समझें खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीट्रिस नाम की महिला, जिनकी उम्र 60 के आखिर में थी, उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एक व्यक्ति से ऑनलाइन मुलाकात की. वह शख्स उनके दिवंगत पति जैसा दिखता था. शुरुआत में उसे किसी से बात करना अच्छा लगा. खाली समय भर गया. लेकिन कुछ समय बाद चीजें अजीब लगने लगीं. यही वह मोड़ होता है जहां से स्कैम शुरू होता है.

रोमांस स्कैम कैसे शुरू होता है?

आमतौर पर यह बहुत सामान्य बातचीत से शुरू होता है. पहले हल्की-फुल्की बातें, तारीफें और दोस्ताना व्यवहार. फिर सामने वाला कहता है कि वह विदेश में काम करता है या किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है. वह अपनी तस्वीरें भेजता है, जो अक्सर चोरी की गई या एआई से बनाई गई हो सकती हैं. धीरे-धीरे वह बहुत जल्दी प्यार जताने लगता है. हफ्तों में ही “आई लव यू” जैसे शब्द आने लगते हैं. आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. और फिर पैसों की मांग शुरू होती है. पहले छोटी रकम, फिर बड़ी. अमेरिका की Federal Trade Commission के अनुसार, 2022 में करीब 70,000 लोग रोमांस स्कैम का शिकार हुए और लगभग 240 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. यह आंकड़ा पहले के सालों से काफी ज्यादा है.

कैसे पहचानें रेड फ्लैग?

- अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी प्यार का इजहार करे, वीडियो कॉल से बचे या मिलने में बहाने बनाए, तो सावधान हो जाएं. अगर वह डेटिंग ऐप छोड़कर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल पर बात करने का दबाव बनाए, तो यह भी संकेत है.

- सबसे बड़ा रेड फ्लैग है पैसों की मांग. खासकर अगर वह क्रिप्टोकरेंसी, गिफ्ट कार्ड या बैंक ट्रांसफर मांगे. ऐसी रकम वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है.

- अगर उसकी कहानी बार-बार बदलती हो, ऑनलाइन मौजूदगी कम हो या अंग्रेजी में गलतियां करे, जबकि वह खुद को एक्सपर्ट बताता हो, तो यह भी शक की बात है. कई बार बैंक भी संदिग्ध लेनदेन पर अलर्ट देते हैं. यह शर्म की बात नहीं, बल्कि चेतावनी होती है.

पैसे कैसे ठगे जाते हैं?

स्कैमर्स ऐसे पेमेंट तरीके चुनते हैं जिन्हें रिवर्स करना मुश्किल हो. क्रिप्टोकरेंसी और वायर ट्रांसफर सबसे ऊपर हैं. गिफ्ट कार्ड भी आम तरीका है. एक बार पैसा भेज दिया तो उसे वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठगी का शिकार होना कमजोरी नहीं है. ये लोग बेहद चालाक होते हैं और संगठित गिरोह में काम करते हैं. इनके पास तैयार स्क्रिप्ट होती है, जिससे वे अकेलेपन और दुख का फायदा उठाते हैं.

कैसे रहें सुरक्षित?

धीरे चलें, सवाल पूछें और जल्दबाजी न करें. बातचीत शुरू में डेटिंग प्लेटफॉर्म पर ही रखें. अपनी निजी जानकारी कम साझा करें. फोटो की रिवर्स इमेज सर्च करना मददगार हो सकता है. सबसे जरूरी, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करें. अगर कुछ गलत लग रहा है, तो शायद वह सच में गलत है. किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी ऑनलाइन पहचान के बारे में बात करें. संदिग्ध गतिविधि को प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें. जरूरत पड़े तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करें.