सावधान! facebook-instagram की 'नेगेटिविटी' छीन रही है आपकी रातों की नींद, नई रिसर्च ने दी बड़ी वार्निंग

Hindi Newsटेकसावधान! facebook-instagram की नेगेटिविटी छीन रही है आपकी रातों की नींद, नई रिसर्च ने दी बड़ी वार्निंग

Online Negativity & Mental Health: क्या सोशल मीडिया पर किसी अजनबी का भद्दा कमेंट या किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर आपका मूड खराब हो जाता है? अगर हां, तो अब संभल जाइए. इस पर एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च ने बड़ा दावा किया है. रिसर्च के अनुसार, इंटरनेट पर मौजूद नेगेटिविटी (Online Negativity) आपकी मानसिक सेहत को धीरे-धीरे खोखला कर रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:49 AM IST
Online Negativity & Mental Health: क्या आप भी सोशल मीडिया पर दूसरों की बहस, कड़वे कमेंट्स या किसी को ट्रोल होते देख परेशान हो जाते हैं? अगर हां, तो यह आपकी मानसिक सेहत के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट है. हाल ही में हुई एक नई रिसर्च (Lancet Psychiatry और अन्य रिपोर्ट्स के हवाले से) ने इस पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. रिसर्च के अनुसार, इंटरनेट पर मौजूद नकारात्मकता (Online Negativity) न केवल आपके मूड को खराब करती है, बल्कि यह गंभीर मानसिक तनाव और बेचैनी (Mental Distress) का कारण बन रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मानें तो इस स्टडी में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत भरे कमेंट्स, ट्रोलिंग और दूसरों से खुद की तुलना करना मानसिक तनाव (Mental Distress) को कई गुना बढ़ा देता है.

कैसे शुरू होता है यह खतरनाक चक्र?

रिसर्च बताती है कि जब हम इंटरनेट पर नकारात्मक पोस्ट या कमेंट्स देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह लेता है. इससे शरीर में कोर्टिसोल (Cortisol) नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है. जब आप बार-बार ऐसी चीजों के संपर्क में आते हैं, तो यह तनाव स्थायी हो जाता है. इसके बाद धीरे-धीरे यह आपको चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी (घबराहट) और यहां तक कि डिप्रेशन की ओर धकेल सकता है.

रिसर्च में और क्या हुए बड़े खुलासे?

रिसर्च में पता चला कि जब हम दूसरों की वेकेशन या नई कार की फोटो देखते हैं, तो हमारे अंदर अनजाने में हीन भावना या यूं कहें कमतर होने का भाव पैदा हो जाता है. रिसर्च कहती है कि यह तुलना हमारे असल जीवन की खुशियों को कम कर देती है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर होने वाली बहस और ट्रोलिंग का असर केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता. यह आपके असल रिश्तों और काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है. यह रिसर्च बताती है कि रात को सोने से पहले नेगेटिव खबरें या कमेंट्स पढ़ने से दिमाग शांत नहीं हो पाता, जिससे नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है.

क्या एआई (AI) बढ़ा रहा है मुसीबत?

आज का समय एआई का है, जिसमें डीपफेक और फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है. लोग अक्सर बिना सोचे-समझे नकारात्मक चीजों को शेयर कर देते हैं. रिसर्च में वार्निंग दी गई है कि एआई द्वारा फैलाया गया नकारात्मक कंटेंट इंसानी दिमाग के लिए और भी ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है.

खुद को कैसे बचाएं?

एक्सपर्ट्स ने डिजिटल वर्ल्ड में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ खास 'हेल्थ-हैक' बताए हैं. उनके अनुसार लोगों को दिन में कम से कम 2 घंटे फोन से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए. साथ ही, लोगों को उन पेजों को तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए जो केवल नकारात्मकता या नफरत फैलाते हैं. विवादित मुद्दों या कीवर्ड्स को म्यूट कर दें, ताकि वे आपकी फीड में नजर न आएं. हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है. याद रखें, आपकी मानसिक शांति किसी भी ऑनलाइन बहस से ज्यादा कीमती है.

