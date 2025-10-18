दिवाली पर ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग? इस ऐप से हो सकता है आपका डेटा हैक! सरकार ने किया अलर्ट

CERT-In Warning: दिवाली के त्योहार नजदीक है. ऐसे में बहुत से लोग ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लेकर घर निकल गए हैं. दिवाली की छुट्टी पर घर से ऑफिस मीटिंग्स भी कर रहे हैं. ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाता है. इसी को लेकर सरकार ने ऑनलाइन मीटिंग के फेमस ऐप को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है. भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (CERT-In) ने जूम यूजर्स के लिए यह चेतावनी जारी की है. सरकार के एजेंसी के मुताबिक इस ऐप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के कुछ वर्जन में कई सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी कमियां पाई गई है. ऐसे में इस ऐप के इस्तेमाल से यूजर्स का प्राइवेट डेटा हैक होने का खतरा रहता है. अगर आप भी दिवाली में ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑफिस वर्क के लिए इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए.

CERT-In के मुताबिक जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के कुछ वर्जन में कई सुरक्षा खामियां मिली हैं. ये कमियां विंडोज, मैकओएस, आईओएस और एंड्रॉयड जैसे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद हैं. जिसका फायदा उठाकर हैकर्स जूम रूम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं, दूर बैठकर मलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यहां तक की मीटिंग्स एग्जिट भी कर सकते हैं. मीटिंग्स की जानकारी ले सकते हैं और कॉन्फिगरेशन डेटा तक पहुंच सकते हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि हाल ही में जारी किए गए एक अपडेट में इस समस्या का समाधान कंपनी ने कर दिया है बस आपको अपने ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना होगा.

इन वर्जन में मिली सुरक्षा खामियां

लेटेस्ट नोट CIVN-2025-0261 में सरकार की एजेंसी CERT-In ने जूम यूजर्स को मध्यम गंभीरता रेटिंग वाली कई कमियों के बारे में चेतावनी दी है. ये कमियां जूम के विंडोज, एंड्रॉयड, मैकओएस और आईओएस वर्जन 6.5.1 में मिली है. इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स मीटिंग्स और कॉन्फिगरेशन डेटा तक अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं. साथ ही इन कमियों का सहारा लेकर खास जानकारी और स्क्रिप्ट चलाने जैसे मनमाने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किया जा सकता है.

तुरंत कर लें ये काम

इसको लेकर CERT-In ने इसकी जानकारी दी है कि यह कमियां जूम का यूज करने वाले व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन्स दोनों को प्रभावित करती हैं, जिससे चल रही और भविष्य की मीटिंग्स की सुरक्षा से समझौता हो सकता है. इसको लेकर जूम ने नया अपडेट जारी कर दिया है. CERT-In ऐप के ऊपर बताए गए वर्जन इस्तेमाल करने वाले लोग तुरंत अपना ऐप अपडेट कर लें. इससे साइबर अटैक का खतरा कम होगा और उनका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा.

