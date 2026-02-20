बार-बार PIN डालने झंझट खत्म! अब अंगूठा लगाते ही PhonePe से होगा पेमेंट, जानें क्या है ये 'Touch And Pay' वाली टेक्नोलॉजी

UPI Payment Without PIN: क्या आपको भी भीड़भाड़ वाली जगह पर UPI से पेमेंट करते समय PIN डालने में डर लगता है कि कहीं कोई पीछे से देख न ले? तो यह खबर आपके लिए खास है. अब पेमेंट ऐप PhonePe ने एक ऐसा धमाकेदार फीचर लॉन्च किया है, जिसने ऑनलाइन पेमेंट का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा. इस नए फीचर के बाद अब आपको हर बार UPI PIN डालने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. पेमेंट के लिए PhonePe नया बायोमेट्रिक फीचर शुरू कर दिया है. इस फीचर से यूजर अब 5 हजार रुपये तक का पेमेंट बिना PIN डाले कर सकता है.

क्या है PhonePe का नया बायोमेट्रिक फीचर?

PhonePe ने अपने प्लेटफॉर्म पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) फीचर की शुरुआत की है. इसका मतलब है कि अब आप अपने चेहरे (Face ID) या उंगलियों के निशान (Fingerprint) का इस्तेमाल करके सीधे किसी को भी पैसे भेज सकेंगे. यह फीचर ठीक वैसा ही है जैसे आप अपना फोन अनलॉक करते हैं. कंपनी का दावा है कि यह न सिर्फ तेज है बल्कि इससे सिक्योरिटी भी काफी सख्त हो जाती है.

5000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते है

TOI की रिपोर्ट के अनुसार इस बायोमेट्रिक फीचर का इस्तेमाल करके लोग 5000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. इससे बड़े पेमेंट के लिए आपको अभी भी पिन की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन अब छोटे-मोटे खर्चों जैसे- ग्रोसरी, पेट्रोल या कैब बुकिंग के लिए आपको बार-बार पिन टाइप करने की माथापच्ची नहीं करनी होगी. कंपनी का कहना है कि यह फीचर छोटे ट्रांजेक्शन को तेज और आसान बनाने के लिए लया गया है.

किन लोगों को मिलेगा फीचर का लाभ

यह फीचर फिलहाल उन यूजर्स के लिए है जिनके फोन में फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की सुविधा मौजूद है. खासतौर पर एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले लोग इसका फायदा उठा सकेंगे. आने वाले समय में इसे और भी डिवाइस पर बढ़ाया जा सकता है.

ये फीचर क्यों है खास?

इस नए फीचर का सबसे बड़ा फयदा यह है कि कम पेमेंट के लिए आपको PIN डालने की कोई जरूरत नहीं है. जिससे पिन डालने में लगने वाले 5-10 सेकंड बचेंगे. कई बार पिन डालते समय लोगों को प्राइवेसी का खतरा भी रहता है. बायोमेट्रिक फीचर आने से ह डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके चेहरे या अंगूठे की नकल करना नामुमकिन है. कई बार कुछ लोगों को पिन याद रखने में दिक्कत होती है. उनके लिए यह टच एंड पे सुविधा गेम-चेंजर साबित होगी.

क्या सिक्योर है यह फीचर?

यह फीचर आपके फोन के अंदर आने वाला बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब यह है कि आपकी उंगली का निशान या चेहरे की जानकारी कहीं बाहर शेयर नहीं हो रही है. । अगर किसी वजह से फिंगरप्रिंट या फेस काम नहीं करता, तो आप हर बार की तरह PIN डालकर भी पेमेंट पूरा कर सकते हैं. देश में बढ़ रहें डिजिटल फ्रॉड के मामलो को देख कर PhonePe के पेमेंट्स हेड दीप अग्रवाल ने कहा है कि सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं किया गया है. यह फीचर सिर्फ सुविधा बढ़ाने के लिए है, सिक्योरिटी घटाने के लिए नहीं.

कैसे शुरू करें यह सर्विस?

इसको अपने फोन में शुरू करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

स्टेप 1. सबसे पहले आप अपना PhonePe ऐप अपडेट करें.

स्टेप 2. इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर 'Security' या 'Setup Biometric' का ऑप्शन चुनें

स्टेप 3. अब अपने फोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी को रजिस्टर करें.

स्टेप 4. बस अगली बार पेमेंट करते समय 'Use Biometric' का ऑप्शन चुनें.

