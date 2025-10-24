आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? सरकार ने दे दी चेतावनी; तुरंत पहचानें ड्रिप-प्राइसिंग का यह खेल, नहीं तो...

Advertisement
Drip Pricing: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आकर्षक डील्स और डिस्काउंट देखकर तुरंत खरीदारी कर लेते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. सरकार ने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे एक बड़े धोखे यानी ड्रिप-प्राइसिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. आइए जानते हैं क्या है ड्रिप-प्राइसिंग और इससे कैसे बचा जा सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:52 PM IST
Drip Pricing: क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर हां, तो आपके लिए काम की खबर है! सरकार ने ऑनलाइन डिस्काउंट और ऑफर के चक्कर में Hidden Charges से होने वाले नुकसान को लेकर अलर्ट जारी किया है. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आकर्षक ऑफर और डील के साथ ही यूजर्स से हिडन चार्ज वसूलती हैं. ऑफर्स के नाम पर कई झांसे छुपे हुए होते हैं जैसे शुरू में कम कीमत दिखाना, लेकिन बाद में सर्विस चार्ज के नाम पर कीमत बढ़ा देना.

ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां यूजर्स जागरूकता प्लेटफॉर्म JagoGrahakJago ने एक पोस्ट के जरिए से लोगों को सावधान किया है कि किस तरह एक शानदार दिखने वाला ऑफर कस्टमर के लिए महंगा पड़ सकता है. जागो ग्राहक जाओ के अनुसार यह ड्रिप-प्राइसिंग मॉडल है जिसमें शुरुआत में तो प्राइज कम दिखाई जाती है लेकिन बाद में दूसरी सर्विसेज या एड-ऑप्शन के नाम पर चार्ज बढ़ा दिया जाता है.

पहले जानिए क्या है ड्रिप-प्राइसिंग 
ड्रिप-प्राइसिंग एक मार्केटिंग प्लानिंग का हिस्सा है. इसमें कंपनियां शुरुआत में कम कीमत दिखाकर कस्टमर को आकर्षित करती हैं. लेकिन जैसे-जैसे खरीदारी आगे बढ़ती है लेन-देन में धीरे-धीरे सर्विस चार्ज, टैक्स, ऐड-ऑन सेवाएं या ऑप्शनल फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं. इस तरह शुरुआत में दिख रही कीमत से असली कीमत काफी ज्यादा हो जाती है. JagoGrahakJago ने ट्विटर पर इसे एक डार्क पैटर्न बताते हुए कहा कि शुरुआत में डील अच्छी लगती है लेकिन अंत में छिपे हुए चार्ज कीमत को बढ़ा देते हैं.
ड्रिप-प्राइसिंग अक्सर उन ऑफर्स में देखने को मिलता है जो शुरुआत में बहुत आकर्षक लगते हैं. जैसे-

फर्स्ट-मंथ फ्री वाले प्लान, जो एक्टिवेट करते ही दूसरे सर्विस या फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक जोड़ दिए जाते हैं.
LIMITED TIME OFFER जैसे पोस्टर जहां कीमत कम दिखाई जाती है लेकिन चेकआउट पर एड-ऑप्शन्स अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं.
एड-ऑन बंडल जैसे फ्री शिपिंग, रिटर्न सपोर्ट या सर्विस फीस, जो बिल में बाद में जोड़े जाते हैं और कुल कीमत बढ़ा देते हैं.

कस्टमर को क्या-क्या होता है नुकसान?
इससे कस्टमर को सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि बजट के अनुसार खरीदारी नहीं हो पाती है. पहले से नहीं सोची गयी कीमतों को भी देना पड़ता है. वापसी या Cancellation के दौरान चार्ज देना पड़ सकता है.

इससे बचने के लिए क्या करें

चेकआउट से पहले टोटल पेमेंट जरूर चेक करें.
एड-ऑन और ऑप्शनल सर्विसेज की लिस्ट देखें; जो जरूरत न हो, उन्हें अनचेक करें.
ऑफर की वैलिडिटी, कीमत और Terms & Conditions ध्यान से पढ़ें.
रिटर्न या कैंसल पॉलिसी को समझें और किसी हिडेन चार्ज को ध्यान से समझें.

