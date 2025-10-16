Advertisement
फोन-लैपटॉप खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! डिलीवरी पर की गई एक चूक, लगा सकती है हजारों की चपत

Online Shopping Delivery Safety Tips: अगर आपने नया फोन, टैब या लैपटॉप खरीदा है तो सावधान हो जाएं. गलत प्रोडक्ट डिलीवर होने पर वेबसाइट जिम्मेदारी नहीं लेगी. डिलीवरी लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो हजारों का नुकसान हो सकता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:00 AM IST
Online Delivery Scam: त्योहारों के दौरान आप नया स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीद रहे हैं? तो डिलीवरी लेने से पहले सावधान हो जाएं. सेल के चलते फ्रॉड्स के मामले भी बढ़ जाते हैं. अगर आप अपना कीमती गैजेट या डिवाइस सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डिलीवरी लेते समय इन जरूरी बातों का ध्यान रखें. जरा सी चूक से आपका हजारों का नुकसान हो सकता है.

डिलीवरी लेते वक्त ध्यान में रखें ये जरूरी बातें 

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एक्सचेंज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए है. आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट में कोई समस्या आती है, तो इसे सही करने या बदलने की जिम्मेदारी वो प्लेटफॉर्म नहीं लेगा. अगर आपके नए iPhone या लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियां जिम्मेदारी नहीं लेंगी. आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाना होगा. इसलिए डिलीवरी लेते वक्त इन खास बातों का ध्यान रखें. जिससे बाद में पछताना न पड़े.

डिलीवरी कोड शेयर करने से पहले रहें सतर्क
ऑनलाइन ऑर्डर की 'ओपन बॉक्स डिलीवरी' में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें. फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ये सेवा देते हैं. प्रोडक्ट की डिलीवरी वाला आपसे पहले कोड मांग सकता है, लेकिन कोड पहले देने की गलती न करें. आपको पहले प्रोडक्ट को अच्छे से देखना है और चलाकर चेक करें. जब आप संतुष्ट हो तभी OTP या कोड बताएं. अगर आपको कोई शक हो तो कोड देने और डिलीवरी लेने से मना कर दें. इससे आपके पैसे बचेंगे और सर्विस सेंटर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे.

डिलीवरी से पहले सील जरूर जांचें
जब भी अपने नए फोन या डिवाइस की डिलीवरी लेनी हो तो सबसे पहले बॉक्स की कंडीशन और सील को ध्यान से जांच लें. अगर बॉक्स खराब दिखे या सील टूटी हो तो तुरंत डिलीवरी लेने से इंकार कर दीजिए. आप डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालने के बाद फोन या टैब पर लिखे IMEI नंबर को बॉक्स पर दिए गए IMEI नंबर से चेक करके मिलाएं. अगर नंबर मैच नही हों तो यह फ्रॉड हो सकता है.

ऑर्डर की वीडियो रिकॉर्ड करें
महंगे या सस्ते सभी प्रोडक्ट की डिलीवरी लेते समय बॉक्स खोलने से लेकर प्रोडक्ट की जांच करने तक की पूरी वीडियो बनाएं. यह वीडियो आपके लिए एक सबूत के तौर पर काम आएगी. कोई गड़बड़ी होने या पैसे फंसने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिखाकर आप तुरंत इस परेशानी का हल पा सकते हैं. वीडियो बनाते देख धोखाधड़ी करने वाला भी डर जाएगा.

डिलीवरी के वक्त अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं 
अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिली तो ऑर्डर रिसीव करने के बाद प्रोडक्ट अनबॉक्स करते समय वीडियो जरूर बनाएं. यह वीडियो आपके लिए एक अहम सबूत होगा. डिवाइस खराब या गलत निकलने पर इस वीडियो को फ्लिपकार्ट-अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म के पास शेयर करें. इससे प्लेटफॉर्म को आपकी बात माननी पड़ेगी और आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा.

वीडियो में हर डिटेल साफ-साफ दिखाएं 

चाहे ओपन बॉक्स डिलवरी हो या बाद में बनाई अनबॉक्सिंग क्लिप, वीडियो बनाते वक्त इन जरूरी बातों का ध्यान रखें. वीडियो में डिलीवरी वाले का नाम,उस पर लगा लेबल और बॉक्स की कंडीशन बिलकुल क्लियर दिखाएं. अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हुए सारी डिटेल्स कैप्चर करें. बाद में कोई भी गड़बड़ी होने पर आपके पास पुख्ता सबूत होगा. जिससे आप अपनी बात कंपनी तक साफ-साफ रख सकते हैं.

