/क्या आप भी Flipkart और Amazon से मंगाते हैं सामान? सरकार ने संसद में खोल दी ई-कॉमर्स कंपनियों की पूरी कुंडली

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है. कपड़े खरीदने हों, घर का राशन मंगाना हो या फिर नया फोन, हम बिना सोचे-समझे ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. लेकिन क्या आपका ऑनलाइन ऑर्डर वाकई सुरक्षित है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने लोकसभा में एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले करोड़ों ग्राहकों के होश उड़ा दिए हैं. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, देश की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे Flipkart, Amazon और Meesho ग्राहकों को सेवा देने के मामले में काफी पीछे छूट रही हैं और इनके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लाखों शिकायतें दर्ज की गई हैं.
लोकसभा में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा शिकायतें ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दर्ज हुईं. केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने बताया कि देश भर के उपभोक्ता इन प्लेटफॉर्म्स की खराब सर्विस, घटिया सामान और रिफंड न मिलने जैसी समस्याओं से परेशान हैं. सरकार की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बड़े-बड़े दावे करने वाली ये कंपनियां ग्राहकों का भरोसा जीतने में नाकाम साबित हो रही हैं.
इस पूरी सूची में सबसे हैरान करने वाला नाम Flipkart का है, जो शिकायतों के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा. उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, Flipkart के खिलाफ अकेले 1.33 लाख शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं दूसरी तरफ, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक Amazon भी इस मामले में पीछे नहीं रही और 91,248 शिकायतों के साथ दूसरे स्थान पर रही. कम कीमत में सामान बेचने का दावा करने वाला प्लेटफॉर्म Meesho 29,284 शिकायतों के साथ तीसरे स्थान पर दर्ज किया गया.
केवल Flipkart या Amazon ही नहीं, बल्कि फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी ग्राहकों का गुस्सा खुलकर सामने आया. संसद में पेश टॉप 10 की लिस्ट में निम्नलिखित कंपनियां शामिल हैं:
Flipkart: 1.33 लाख शिकायतें.
Amazon: 91,248 शिकायतें.
Meesho: 29,284 शिकायतें.
Myntra: 25,384 शिकायतें.
Netmeds: 19,895 शिकायतें.
Zepto: 5,774 शिकायतें.
Blinkit: 5,102 शिकायतें.
Naaptol: 4,079 शिकायतें.
VLE Bazaar: 3,907 शिकायतें.
Nykaa: 3,405 शिकायतें.
आजकल 10 से 15 मिनट में डिलीवरी देने का दावा करने वाले क्विक-कॉमर्स ऐप्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. लेकिन यह तेजी ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है. मंत्री ने सदन को बताया कि साल 2025 में क्विक-कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी कुल 5.11 लाख शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को प्राप्त हुईं. हालांकि राहत की बात यह रही कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया.
आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई कि ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी सामान की डिलीवरी न मिलने से हुई. अकेले नॉन-डिलीवरी कैटेगरी में 79,818 शिकायतें दर्ज की गईं. इसके अलावा ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई मुख्य समस्याओं में शामिल हैं:
ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कड़ा रुख अपनाया है. नियमों का उल्लंघन करने वाली 47 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगभग ₹1,12,01,500 का भारी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, 25 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 के बीच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए ग्राहकों को ₹91 करोड़ से अधिक का रिफंड दिलवाया गया. इस कुल रिफंड में से ₹63 करोड़ से अधिक का हिस्सा अकेले ई-कॉमर्स क्षेत्र की शिकायतों से जुड़ा हुआ था.
यदि आप भी किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं, तो खुद को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके सेलर की रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें. सामान डिलीवर होने पर अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाएं ताकि खराब सामान मिलने पर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. यदि कोई कंपनी आपका रिफंड रोकने की कोशिश करती है या गलत सामान की वापसी से इनकार करती है, तो बिना देरी किए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.