Online Shopping में हुआ आपके साथ फ्रॉड? बैंक का ये 'सीक्रेट' बटन दबाते ही वापस आएगा आपका पैसा

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा हमेशा के लिए चला गया. अगर आप सही समय पर और सही प्रक्रिया के तहत शिकायत करते हैं, तो पैसा वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. बैंकों ने इसके लिए एक खास सिस्टम बनाया है, जिसे चार्जबैक कहा जाता है. यह प्रक्रिया आपको गलत या फर्जी ट्रांजैक्शन के खिलाफ दावा करने और पैसे वापस पाने का मौका देती है.

चार्जबैक क्या होता है और कब लागू होता है

चार्जबैक एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आपका बैंक उस व्यापारी (मर्चेंट) के बैंक से संपर्क करके ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करता है. यह सुविधा कुछ खास स्थितियों में लागू होती है. जैसे अगर किसी ने आपकी अनुमति के बिना आपके कार्ड से भुगतान कर दिया हो, या आपने किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए लेकिन वह आपको मिला ही नहीं. इसके अलावा, अगर आपको जो प्रोडक्ट मिला है वह नकली है या जो वादा किया गया था उससे अलग है, तब भी आप चार्जबैक के लिए आवेदन कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने ऑनलाइन मोबाइल खरीदा और डिलीवरी में कोई और या खराब प्रोडक्ट मिला, तो यह एक वैध शिकायत मानी जाएगी.

पैसे वापस पाने के लिए क्या करें

अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन पर शक है, तो सबसे पहले तुरंत अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उसे डिस्प्यूट के तौर पर रिपोर्ट करें. आजकल ज्यादातर बैंक मोबाइल ऐप, फोन बैंकिंग या ब्रांच विजिट के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा देते हैं. शिकायत दर्ज करते समय आपसे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) लिया जाता है, जो आपकी शिकायत का प्रूफ होता है. इसके बाद आपको एक डिस्प्यूट या चार्जबैक फॉर्म भरना होता है. इसमें आपको ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे तारीख, रकम, मर्चेंट का नाम और शिकायत का कारण. साथ ही, आपको कुछ सबूत भी देने होते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, पेमेंट रसीद, ईमेल या ऑर्डर कन्फर्मेशन. ये सबूत आपके केस को मजबूत बनाते हैं.

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जांच प्रक्रिया और समय सीमा

फॉर्म जमा करने के बाद बैंक जांच शुरू करता है और मर्चेंट के बैंक से संपर्क करता है. यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चल सकती है, जो केस की जटिलता और दिए गए सबूतों पर निर्भर करती है. अगर आपका केस मजबूत होता है, तो पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी Reserve Bank of India के नियमों के अनुसार, आपको ट्रांजैक्शन के 120 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होती है. अगर आप इससे ज्यादा देर करते हैं, तो पैसा वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है. इसलिए समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.

साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करें

सिर्फ बैंक को जानकारी देना ही काफी नहीं है. आपको साइबर फ्रॉड की शिकायत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके या आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करनी चाहिए. जल्दी शिकायत करने से कई बार फ्रॉड ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया जा सकता है और पैसा निकलने से पहले ही रोक लिया जाता है.