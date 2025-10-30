Advertisement
Online खरीदारी में धोखा? अब सीधे सरकार तक पहुंचाएं अपनी शिकायत, बस एक WhatsApp मैसेज करते ही मिलेगा समाधान

WhatsApp Complaint Number: अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आपको गलत प्रोडक्ट मिला है या फिर रिफंड अटका हुआ  तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने यूजर्स की मदद के लिए एक नया आसान तरीका शुरू कर दिया है. अब आप WhatsApp पर सिर्फ एक मैसेज भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको मिनटों में सहायता मिलेगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp Complaint Number: फेस्टिव सीजन में लोग खूब शापिंग करते हैं. बहुत से लोग ऑफर्स और डील्स के लिए ऑनलाइन शापिंग करते हैं. लेकिन जरा सी लापरवाही के कारण ऑफर्स और डील्स परेशानी का कारण बन जाते हैं. आजकर सोशल साइट पर बहुत फेक वेबसाइट हैं जहां बंपर ऑफर्स का पोस्टर चलता रहता है, जिसको देखकर लोग तुरंत खरीदारी कर लेते हैं. ऐसे में बहुत बार उनका पैसा फंस जाता है या सही सामान नहीं मिलता है.

अगर आपको किसी E-commerce साइट से गलत सामान मिला है या आपका रिफंड लंबे समय से अटका हुआ है तो अब आपको इधर-उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने अब इस समस्या का सरल और सीधा समाधान निकाल लिया है. यूजर्स अब WhatsApp के जरिए सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं और मिनटों में उन्हें रिस्पॉन्स और मदद मिलेगी. यह पहल यूजर्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे फ्रॉड, डिले और गलत डिलीवरी जैसी परेशानी से बचाने के लिए शुरू की गई है.

अब अपका प्रोडक्ट या रिफंड फंसा हुआ है और कंपनी के पास शिकायत करने के बाद भी समस्या हल नहीं हो रही है तो आप सीधे National Consumer Helpline (1915) पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp नंबर 8800001915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सरकार के इस पहल का मकसद यूजर्स को उनका हक दिलाना और उन्हें फ्रॉड से बचाना है. आइए अब जानते हैं कि आप शिकायत कैसे कर सकते हैं.
WhatsApp पर कैसे करें शिकायत

इसके लिए आपको सिर्फ  8800001915  पर Hello मैसेज करना होगा. इसके बाद चैटबॉट से ये रिप्लाई आएगा

अपनी शिकायत दर्ज करना

पहले से की गई शिकायत का स्टेटस

समाधान मिलने तक ट्रैक रखना

सुझाव और जानकारी लेना

यहां आप शिकायत दर्ज करना ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद आपके स्कीन पर दिखाई देगा-

प्रक्रिया एंड ट्रैकिंग
RCN यानी रिकॉर्डिंग नंबर मिलना और शिकायत की स्थिति जानना 

साथ ही यूजर्स को अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी सीधे चैट से मिलती है और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है.

इस हेल्पलाइन को लेकर सरकार का कहना है कि National Consumer Helpline पर डेली हजारों शिकायतें रिसीव होती हैं. जिनमें से ज्यादातर मामलों में कुछ ही दिनों में एक्शन ले लिया जाता है तो वहीं कुछ मामलों में लगातार ध्यान में रखा जाता है. ये हेल्पलाइन 14 भाषाओं में यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं जिससे देशभर के लोग आसानी से अपनी बात रख सकें.

