सिर्फ ₹7 में 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल; इस टेलीकॉम कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज, Jio-Airtel के उड़े होश!

₹7 Recharge Plan: अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. अब आपको महंगे रीचार्ज कराने की जरूरत नहीं पडे़गी. भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक बार फिर प्राइवेट ऑपरेटर्स को कड़ी टक्कर दे दी है. कंपनी का नया ₹7 प्रति दिन वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो यूजर्स के लिए जबरदस्त डील साबित हो रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:13 AM IST
सिर्फ ₹7 में 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल; इस टेलीकॉम कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज, Jio-Airtel के उड़े होश!

₹7 Recharge Plan: क्या आप भी रीचार्ज प्लान की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और कम कीमत वाले प्लान को खोज रहे हैं? तो आपके लिए खुश कर देने वाली खबर है. भारत की टेलीकॉम मार्केट में सरकारी कंपनी BSNL ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है! कंपनी ने एक ऐसा प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है जो जियो-एयरटेल की टेंशन बढ़ा सकता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ ₹7 प्रतिदिन में 50 दिन की वैलिडिटी, साथ ही हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स. यानी अब यूजर्स को महंगे 56-दिन या 28-दिन के प्लान्स में पैसे फूंकने की जरूरत नहीं है. BSNL का यह बजट-फ्रेंडली प्लान की 50 दिनों की कीमत है 347 रुपये. यानी हर दिन 7 रुपये से भी कम में कंपनी अपने यूजर्स को यह प्लान दे रही है. BSNL का यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो लंबे समय तक किफायती डेटा और कॉलिंग सुविधा चाहते हैं.

BSNL के 50-दिन वाले प्लान के फायदे नोट कर लीजिए

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने आधिकारिक तौर पर अपने सोशल मीडिया X के जरिए इस प्रीपेड प्लान की जानकारी शेयर की है.

इस प्लान में यूजर्स को पूरे 50 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी. जिसकी कीमत 347 रुपये है.

अगर आप कुल कीमत को 50 दिनों से भाग दें तो यह प्लान आपको लगभग 7 रुपये प्रतिदिन में पड़ता है जो इसे सबसे सस्ता प्लान बनाता है.

BSNL का यह प्लान भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है, जिसमें फ्री नेशनल रोमिंग भी शामिल है.

इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड 40 Kbps हो जाएगी. 

इस प्लान के तहत यूजर्स को 100 फ्री SMS डेली मिलते हैं.

मिलते हैं ये भी फायदे
सिर्फ इतना ही नहीं BSNL इस प्लान के साथ फ्री में BiTV का एक्सेस दे रहा है. BiTV ऐप के जरिए यूजर्स 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और कई पॉपुलर स्ट्रीमिंग ऐप्स का आनंद ले सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः औंधे मुंह गिरी Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत, आधे दाम में मिलने लगा यह फोन

BSNL की 4G स्पीड से 5G तक की तैयारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL केवल सस्ते रीचार्ज प्लान तक ही सीमित नहीं है. राज्य-स्वामित्व वाली यह कंपनी पूरे भारत में आक्रामक तरीके से अपने 4G नेटवर्क का विस्तार कर रही है. खास बात यह है कि BSNL का 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यह पहले से ही 5G-रेडी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स को बहुत ही जल्द 5G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि BSNL की 5G सेवा इस साल के आखिरी तक या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है. कंपनी दिल्ली और मुंबई में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने मेड इन इंडिया 5G की शुरुआत करेगी जिसके बाद इसे देश के दूसरे राज्यों में रोल आउट किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः वैज्ञानिकों ने AI ड्रोन्स को सिखाया आग का व्यवहार समझना, अब रुकेगी 'तबाही'

