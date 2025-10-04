Advertisement
OpenAI के CEO Sam Altman कर रहे खेतों में लौटने की तैयारी! AI को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

AI देखते ही देखते आज हम सभी जिंदगी शामिल ही नहीं हो रहा, बल्कि कब्जा करने की भी कोशिश करने लगा है. इसी बीच अब इस टेक्नोलॉजी को लेकर OpenAI के CEO Sam Altman ने कुछ ऐसा कहा है कि सभी हैरान रह जाएंगे.

Oct 04, 2025
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है उससे देखकर लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब ये टेक्नोलॉजी इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और उनकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेगी. आज भी कई नौकरियां ऐसी हैं जिन पर AI ने कब्जा जमा लिया है. वहीं, OpenAI के CEO Sam Altman तक इस नई टेक्नोलॉजी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. Sam Altman का भी मानना है कि आने वाले समय में AI कई क्षेत्रों में इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जब ऐसा वक्त आएगा तो वो खुशी-खुशी अपनी नौकरी एक AI मॉडल को सौंप देंगे. उनके इस बयान ने अब कई लोगों को हैरान भी किया है.

सैम ऑल्टमैन से बेहतर CEO बनेगा AI!
हाल ही में Axel Springer के CEO माथियास डोप्फनर के साथ बातचीत में ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब कोई AI मॉडल OpenAI का CEO उनसे बेहतर तरीके से बन सके. उन्होंने साफ कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा समय आएगा जब AI मुझसे बेहतर CEO साबित होगा और उस दिन मैं बेहद उत्साहित रहूंगा. AI की रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले सैम ऑल्टमैन का कहना है कि आने वाले कुछ वक्त में AI कई नौकरियों को खत्म कर देगा.

AI की वजह से ही आएंगी नई नौकरियां
हालांकि, ऑल्टमैन ने ये भी बताया कि जैसे हर तकनीकी बदलाव के बाद होता है, वैसे ही आगे चलकर नई तरह की नौकरियां भी देखने को मिलेंगी. उनका मानना है कि ये नई नौकरियां दूसरों की मदद और देखभाल से जुड़ी होंगी, जो इंसानों की खासियत होती है. उन्होंने कहा, 'शॉर्ट टर्म में AI कई नौकरियां खत्म करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बिल्कुल नए काम ढूंढ लेंगे.' ऑल्टमैन के मुताबिक, ये काम दूसरों की मदद करने पर आधारित होंगे.

चीन ने रचा टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इतिहास! अब समुद्र की गोद में समाया इंटरनेट

2030 तक इंसानों से आगे होगा AI
सैम ऑल्टमैन ने WELT के एडिटर-इन-चीफ Jan Philipp Burgard से बातचीत में कहा कि अगर 2030 तक दुनिया के पास ऐसे बेहद ताकतवर AI मॉडल नहीं हुए जो इंसानों से भी ज्यादा काम कर सकें, तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि 2026 में AI में तरक्की की रफ्तार वैसी ही रहेगी जैसी 2024 और 2025 में देखने को मिली थी.

ChatGPT से आने से पहले खेतों में वक्त बिताते थे ऑल्टमैन
सैम ऑल्टमैन ने बताया कि ChatGPT के आने से पहले वो अपना ज्यादातर समय खेत में ट्रैक्टर चलाने और फसलें चुनने में बिताते थे. अब जब AI का काम तेजी से बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से उसी सादी और सुकून भरी जिंदगी में लौटने का इंतजार है. बता दें कि सैम ऑल्टमैन के पास अपने खेतों के अलावा सैन फ्रांसिस्को, नापा और हवाई जैसी जगहों पर करोड़ों डॉलर्स की प्रॉपर्टी भी है.

iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; उठाने चली बड़ा कदम!

इंसानों की खासियत
ऑल्टमैन का मानना है कि इंसानों की सबसे बड़ी खासियत उनकी समझदारी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की परवाह करने की क्षमता है. उन्होंने कहा, 'हम इंसान और हमारी समाज में एक तरह की 'मुख्य किरदार' वाली ऊर्जा होती है, इसलिए हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं होती कि मशीनें हमसे ज्यादा समझदार हो गई हैं.' उन्होंने साफ कहा, 'वो पहले ही हमसे ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं.'

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

sam AltmanAI

