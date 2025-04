OpenAI ने ChatGPT में जोड़ा नया फीचर, अब एक ही जगह पर मिलेंगे AI से बने सारे फोटो, जानें डिटेल्स

OpenAI ने ChatGPT में एक नया फीचर दिया है जिसे लाइब्रेरी कहा जा रहा है. इससे अब आप जो भी फोटो एआई से बनवाएंगे, वो सब एक ही जगह पर मिलेंगे. यह नया फीचर चैटजीपीटी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है और इसे फ्री और पेड दोनों यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं. इससे एआई से बनाए फोटो को देखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा. आइए आपको इस फीचर के बारे में डिटेल में बताते हैं.

All of your image creations all in one place

Introducing the new library for your ChatGPT image creations rolling out now to all Free Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg twitter.com/ADWuf5fPbj

OpenAI OpenAI April 15 2025