आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं. इंसानी इशारों पर काम करने वाले AI एजेंट्स अब इतने तेज हो चुके हैं कि वे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर इंसानों से ही अपनी एक्टिविटी छिपाने लगे हैं. इन्हीं मामले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने टेक जगत में खलबली मचा दी है, जहां ओपनएआई के हजारों एआई एजेंट्स ने न सिर्फ एक जर्मन वेबसाइट को हाइजैक कर लिया, बल्कि इंसानी मॉडरेटर को चकमा देने के लिए बैकअप तक तैयार कर लिए. AI के इस काम ने एआई सिक्योरिटी और इसके कंट्रोल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.