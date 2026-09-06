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इंसान से चलाक निकले OpenAI के एजेंट्स! जर्मन वेबसाइट पर बनाया सीक्रेट ठिकाना, डिलीट से बचने को रचा ZZZ प्लान

AI अब सिर्फ इंसानी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों को चकमा देना भी सीख गया है. ओपनएआई के हजारों एआई एजेंट्स के जर्मन वेबसाइट हाइजैक करने और बैकअप बनाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:28 AM IST
इंसान से चलाक निकले OpenAI के एजेंट्स! जर्मन वेबसाइट पर बनाया सीक्रेट ठिकाना, डिलीट से बचने को रचा ZZZ प्लान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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