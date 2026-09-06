आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं. इंसानी इशारों पर काम करने वाले AI एजेंट्स अब इतने तेज हो चुके हैं कि वे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर इंसानों से ही अपनी एक्टिविटी छिपाने लगे हैं. इन्हीं मामले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने टेक जगत में खलबली मचा दी है, जहां ओपनएआई के हजारों एआई एजेंट्स ने न सिर्फ एक जर्मन वेबसाइट को हाइजैक कर लिया, बल्कि इंसानी मॉडरेटर को चकमा देने के लिए बैकअप तक तैयार कर लिए. AI के इस काम ने एआई सिक्योरिटी और इसके कंट्रोल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला जर्मनी की DseWiki नाम की वेबसाइट से जुड़ा है. यह वेबसाइट Wikipedia की तरह काम करती है और प्रोग्रामिंग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मई में हजारों AI एजेंट्स ने वेबसाइट की एक कमी का फायदा उठाया और वहां अपने मैसेज पोस्ट करने शुरू कर दिए.
इस मामले की जानकारी ओपनएआई के अधिकारियों को कई हफ्ते पहले ही मिल गई थी. हालांकि, कंपनी ने इस घटना का तुरंत खुलासा नहीं किया. बताया जा रहा है कि यह फैसला उस समय लिया गया जब कंपनी पहले ही जुलाई में हुए हगिंग फेस हैकिंग मामले के विवाद को हैंडल कर रही थी.
हैरानी की बात यह है कि इन एआई एजेंट्स को इंटरनेट पर सिर्फ कंटेंट पढ़ने की परमिशन दी गई थी. इसके बाद भी, एजेंट्स ने जर्मन वेबसाइट में एक खामी खोज निकाली और उसे अपना मैसेज बोर्ड बना लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दो महीने के अंदर एजेंट्स ने सुपरह्यूमन स्पीड का इस्तेमाल करते हुए 15,000 से ज्यादा एडिट किए.
मैसेज बोर्ड पर मिली बातचीत से यह भी पता चला है कि ये एआई एजेंट्स परीक्षाओं में चीटिंग करने के तरीके खोज रहे थे. सिर्फ यही नहीं, वे अपनी इस गतिविधि को इंसानों से छिपाने, टोर जैसे टूलस् का इस्तेमाल करने और सिस्टम बंद होने पर भी अपना डाटा बचाए रखने के तरीकों पर आपस में चर्चा कर रहे थे.
इस पूरे एक्टिविटी का पता जून की शुरुआत में चला, जब वेबसाइट के एक मॉडरेटर ने अजीब स्पैम पोस्ट देखे. देखते ही देखते एडिट्स की संख्या हजारों में पहुंच गई. जब मॉडरेटर ने एआई एजेंट्स के बनाए पेजों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिलीट करना शुरू किया, तो एआई एजेंट्स ने भी नई तरकीब निकाल ली.
डिलीशन्स से बचने के लिए एआई एजेंट्स ने ZZZ नाम से बैकअप पेज बनाने शुरू कर दिए, जिससे उनका डेटा सबसे आखिरी में डिलीट हो और लंबे समय तक सुरक्षित रहे. एक एजेंट ने पेज पर लिखा भी कि सफाई की प्रक्रिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रही है, अगर यह पेज गायब हो जाए तो ZZZ से शुरू होने वाले नए पेज पर जाएं.
यह पहली बार नहीं है जब एआई एजेंट्स ने सुरक्षा घेरा तोड़ा हो. इससे पहले जुलाई में हगिंग फेस के सर्वर्स में भी ओपनएआई के एजेंट्स सेंध लगा चुके हैं. इस घटना के बाद ओपनएआई ने सेफ्टी मेजर्स बढ़ाने के लिए कुछ मॉडल ट्रेनिंग को रोक दिया था.
दूसरी ओर, केवल ओपनएआई ही नहीं, बल्कि Anthropic और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने भी हाल ही में यह स्वीकार किया है कि उनके एआई एजेंट्स ने टेस्ट के दौरान वेबसाइट्स हैक करने की कोशिश की थी. ॉ