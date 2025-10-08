OpenAI ने किया चीन का भंडाफोड़! ChatGPT से कर रहा था ये खतरनाक खेल, अब मचा हड़कंप

AI का मार्केट लगातार बढ़ा होता जा रहा है. वहीं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में प्राइवेसी को लेकर भी काफी खतरा बढ़ने लगा है. इसी बीच अब OpenAI ने हाल ही में एक चौंका देने वाला खुलासा किया है. कंपनी ने बताया कि कई चीनी एजेंट ChatGPT का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करने वाले AI टूल्स बना रहे हैं. इसी के लिए अब OpenAI ने कई ChatGPT अकाउंट्स को बैन भी कर दिया है.

OpenAI ने कौन सा अकाउंट किया बैन

OpenAI ने बताया कि इन अकाउंट्स के बीच उन्होंने एक ऐसे यूजर का अकाउंट का भी बैन किया है जो ChatGPT के जरिए AI-पावर्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल के लिए प्रचार सामग्री और प्रोजेक्ट प्लान तैयार करने में मदद मांग रहा था. इस टूल को एक सरकारी क्लाइंट के लिए बनाया जा रहा था. इस टूल को 'सोशल मीडिया प्रोब' का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य है सोशल मीडिया साइट्स जैसे X, Facebook, Instagram, Reddit, TikTok और YouTube पर मौजूद कंटेंट को स्कैन करना था.

यह टूल खासतौर पर उन पोस्ट्स और कमेंट्स को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया था जिनमें उग्रवादी विचार, जातीय, धार्मिक या राजनीतिक कंटेंट शामिल किए गए हो.

कंपनी ने बैन किया ऐसा अकाउंट

कंपनी ने बताया कि उन्होंने एक और ऐसा अकाउंट बैन किया है, जिसे किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ माना जा रहा था. यह यूजर ChatGPT की मदद से एक ऑफर तैयार कर रहा था जिसका नाम था 'High-Risk Uyghur-Related Inflow Warning Model'. इस मॉडल का मकसद था कि ट्रांसपोर्ट बुकिंग्स जैसे ट्रेन या फ्लाइट का विश्लेषण उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स से मिलाकर देखा जाए, ताकि उइगर समुदाय के सफर पर पहले से नजर रखी जा सके.

चीन दिखा रही AI पर तानाशाही

OpenAI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन अपनी तानाशाही AI रणनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कुछ कार्रवाइयों में तो यह साफ देखा जा सकता है कि इंटरनेट और वास्तविक दुनिया दोनों में लोगों की गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर निगरानी रखी जा रही थी. ऐसे में हमें लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

OpenAI ने चीन में नहीं दिए अपना AI मॉडल्स

खास बात यह सामने आई है कि OpenAI के AI मॉडल चीन में आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी कुछ यूजर्स ने VPN की मदद से इन टूल्स का एक्सेस ले लिया है. रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि OpenAI ने कुछ रूसी हैकर्स के अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया है. ये हैकर्स ChatGPT की मदद से ऐसे खतरनाक साइबर टूल्स बना रहे थे जिनमें मैलवेयर, ट्रोजन और पासवर्ड चुराने वाले सॉफ्टवेयर शामिल थे. बता दें कि कंपनी ने यह कदम यूजर्स की प्राइवेंसी को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

40 से ज्यादा नेटवर्क किए गए रिपोर्ट

OpenAI ने बताया कि फरवरी 2024 से आज तक उन्होंने 40 से भी ज्यादा ऐसे नेटवर्क्स को रिपोर्ट किया है, जो उसकी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे. कंपनी ने कहा कि ये नेटवर्क्स AI का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्यादातर खतरे पैदा करने वाले समूह पूरी तरह से नए AI सिस्टम नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे अपने पहले से मौजूद तकनीकी ढांचे में AI को जोड़कर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.

कंपनी ने नहीं स्वीकार की ऐसी मांग

इसके अलावा OpenAI ने साफतौर पर कहा है कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसके AI मॉडल्स की वजह से हैकर्स को कोई नई या खतरनाक ताकत मिल गई हो. कंपनी का कहना है कि उनका सिस्टम ऐसे किसी भी गलत या नुकसान पहुंचाने वाले काम की मांग को तुरंत ठुकरा देता है.